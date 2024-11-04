南韓歐盟譴責北韓派兵援俄 聯合國秘書長：深感憂慮

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（中央社首爾4日綜合外電報導）北韓據報出兵協助俄羅斯軍隊與烏克蘭作戰，南韓與歐洲聯盟高層官員今天表示強烈譴責，並同意合作阻止莫斯科與平壤深化軍事合作；聯合國秘書長對北韓援俄也「深感憂慮」。

美聯社報導，北韓遭控部署軍隊至俄烏前線，此舉不僅威脅擴大已延續近3年的戰爭，也在南韓引發不安。許多人擔憂俄羅斯為報答北韓，可能向平壤提供先進武器技術，或是承諾在朝鮮半島爆發衝突時協助防禦。

根據南韓國防部聲明，國防部長金龍顯與來訪的歐洲聯盟（EU）外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在首爾會面，他們對北韓據報派兵援俄表示「深切憂慮」及「強烈譴責」。

聲明提到，兩人同意與國際社會攜手合作，嘗試阻止俄羅斯與北韓的安全合作。

根據美國、南韓與烏克蘭情資評估，估計北韓已派遣約1萬至1萬2000名士兵赴俄。一旦這些士兵投入與烏軍作戰，將是北韓自1950至1953年韓戰以來，首次參與大規模衝突。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天表示，他對北韓部隊赴俄且可能部署至烏國衝突地區的相關報告「非常擔憂」。

古特瑞斯昨天表示，這類部署行動將導致在烏克蘭的戰爭出現「非常危險的升級」。

他說，「必須盡一切努力，避免這場衝突國際化」，他也再次呼籲各方為終結戰爭付出「有意義的努力」。（譯者：洪培英/核稿：施施）1131104