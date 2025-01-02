槓上川普驅逐移民 宏都拉斯總統嗆關閉美軍基地

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市1日專電）宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）1日公開警告即將上任的美國總統當選人川普，如果美國進行大規模驅逐宏都拉斯的非法移民，她將會關閉美國在宏都拉斯的軍事基地作為報復。

1982年起，美國在宏都拉斯中部設立巴麥洛拉（Palmerola）空軍基地，目前有500名美軍駐防。設立該基地目的是在冷戰期間，協助中美洲國家對抗襲擾當地的共產黨游擊隊。

川普上任後是否會實現其競選承諾，大規模驅逐中美洲的非法移民，全球都在關注。對此，卡斯楚強調，希望川普政府能夠和宏都拉斯進行建設性和友好的對話，不要對宏國移民採取不必要的報復行動。

卡斯楚警告，數十年來，美國在宏都拉斯的領土開設軍事基地，卻沒有支付一分錢。如果川普真的敵視並且驅逐宏國移民，2國關係惡化，宏都拉斯將被迫考慮改變和美國的合作政策，尤其是在軍事領域，而宏都拉斯的美軍基地，也失去存在的意義。

針對卡斯楚對美國的警告，已表態參選的宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）嚴詞批判，他指控卡斯楚其實是想和中國結盟，因此企圖關閉美軍基地，並且轉交給中國使用，威脅區域穩定。

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納斯拉亞憂心，與美國川普政府決裂，將遭到嚴厲的關稅報復，更直接衝擊宏都拉斯的對美出口，進一步打擊宏國本就脆弱的經濟，導致數以千計的宏都拉斯人民生計陷入困難。

納斯拉亞是前宏都拉斯第一副總統，多次公開批評現任總統卡斯楚與中國建交，並且高分貝力挺台灣。納斯拉亞公開強調，如果他在2025年贏得下屆宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。（編輯：陳慧萍）1140102