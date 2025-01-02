加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
行政院針對憲法訴訟法修法提覆議 將呈請總統核可
首頁 / 國際

槓上川普驅逐移民 宏都拉斯總統嗆關閉美軍基地

2025/1/2 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市1日專電）宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）1日公開警告即將上任的美國總統當選人川普，如果美國進行大規模驅逐宏都拉斯的非法移民，她將會關閉美國在宏都拉斯的軍事基地作為報復。

1982年起，美國在宏都拉斯中部設立巴麥洛拉（Palmerola）空軍基地，目前有500名美軍駐防。設立該基地目的是在冷戰期間，協助中美洲國家對抗襲擾當地的共產黨游擊隊。

川普上任後是否會實現其競選承諾，大規模驅逐中美洲的非法移民，全球都在關注。對此，卡斯楚強調，希望川普政府能夠和宏都拉斯進行建設性和友好的對話，不要對宏國移民採取不必要的報復行動。

卡斯楚警告，數十年來，美國在宏都拉斯的領土開設軍事基地，卻沒有支付一分錢。如果川普真的敵視並且驅逐宏國移民，2國關係惡化，宏都拉斯將被迫考慮改變和美國的合作政策，尤其是在軍事領域，而宏都拉斯的美軍基地，也失去存在的意義。

針對卡斯楚對美國的警告，已表態參選的宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）嚴詞批判，他指控卡斯楚其實是想和中國結盟，因此企圖關閉美軍基地，並且轉交給中國使用，威脅區域穩定。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

納斯拉亞憂心，與美國川普政府決裂，將遭到嚴厲的關稅報復，更直接衝擊宏都拉斯的對美出口，進一步打擊宏國本就脆弱的經濟，導致數以千計的宏都拉斯人民生計陷入困難。

納斯拉亞是前宏都拉斯第一副總統，多次公開批評現任總統卡斯楚與中國建交，並且高分貝力挺台灣。納斯拉亞公開強調，如果他在2025年贏得下屆宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。（編輯：陳慧萍）1140102

川普
林佳龍：川普就職慶賀團再加2人 共8立委出席川普將上任 駐美代表俞大㵢：台美關係可拭目以待
卡斯楚
不滿拜登制裁 部分中美洲國家希望川普上台重修關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：