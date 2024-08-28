認定川普企圖翻盤2020大選 美檢方提新版起訴書

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）鑒於美國聯邦最高法院先前裁定卸任總統享有公務全面刑事起訴豁免權，檢方今天提出修正版起訴書，在縮減起訴方式後，指控川普不法意圖翻盤他2020年大選敗選結果。

綜合路透社和法新社報導，針對78歲川普的新版起訴書有36頁，少於先前版本的45頁，並把受到聯邦最高法院豁免裁決影響的資料一一刪除。

司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）團隊雖有了華府國會山莊暴動案更新版起訴書，但此案要在共和黨總統候選人川普與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）今年11月5日總統大選爭鋒之前進入審理階段，機會微乎其微。

修訂版起訴書對川普提出的4項指控與去年初版相同，不同的是川普的角色，新版不再稱他是時任總統，而是聚焦他是一名尋求連任的政治候選人。

檢方這麼做是因為聯邦最高法院今年7月1日裁定，卸任總統於在職期間的公務行為享有全面性豁免權，但私人行為可以成為起訴目標。

華府聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）預料接下來幾個星期做出決定，看川普國會山莊案中有哪些方面需要基於聯邦最高法院這項裁定而予以撤銷。

川普團隊並未立即回應置評要求。

川普本人則是在自己社群平台Truth Social發文說，聯邦最高法院的裁定理應讓此案全面撤銷，並表示特檢史密斯「把同樣一起案件重寫了一遍，藉此規避最高法院的裁決」。

川普直指新版起訴書是「狗急跳牆的行為」，是針對他的「獵巫行動」一環。

國會山莊案中，川普被控圖謀欺詐美國，並陰謀阻撓一項官方程序，這指的是2021年1月6日認證2020年大選結果的國會參眾兩院聯席會議遭川普支持者攻擊一事。

此案原本排定3月4日審理，但在川普律師團力爭當事人享有總統豁免權，且一路告到聯邦最高法院後，審理工作便延宕至今。

川普離開白宮後官司纏身。除了華府國會山莊案，他5月時已因豔星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費案，遭紐約法院裁定偽造商業紀錄共34項罪名全數有罪。

此案原定9月18日量刑。然而，聯邦最高法院豁免裁定出爐後，川普律師團提出撤銷定罪的請求，量刑日期因而延後。

除此之外，川普在喬治亞州和佛羅里達州也有官司，前者與他企圖推翻2020選舉結果有關，後者與他卸任後不當處理機密文件案有關。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130828