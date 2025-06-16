議員建議屏東西市場轉型夜市 周春米：讓攤商發揮

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東西市場營運以來，因人潮減少、排油煙系統問題等，檢討聲浪不斷，國民黨屏東縣議員陳揚今天提建議可轉型成夜市；對此，縣長周春米表示，樂見讓攤商自己發揮。

陳揚今天在屏東縣議會總質詢指出，目前屏東市並沒有傳統夜市，缺乏固定型且以小吃為主的夜市空間，西市場可以藉著地點交通便利、有空間、有空調等條件，室外走傳統夜市路線，室內則可販售文創商品空間。

陳揚說，夜市不只是吃的地方，更是生活延伸，讓西市場成為屏東市結合傳統與創新夜市，帶回人潮也帶回熱度，可以是屏東市夜生活起點，也是市民下一個夜市回憶。

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周春米回應指出，後續再討論，為維持原來攤商權益，樂見讓攤商自己發揮；另外，市場運作還是取決攤商營業內容，目前西市場自治會也有想法持續討論中，比較具體也可能轉型成美食街，縣府也會為努力招商，讓攤商能融為一體再各自散發自己吸客能量，打造屬於自己風格及文化。

屏東西市場斥資新台幣近2億元打造，從舊市場華麗轉身為有空調的五星級綠建築市場，去年7月16日正式開幕，卻因人潮銳減、市場定位不明及排油煙系統未改善，檢討聲浪不斷；縣府城鄉發展處表示，原規劃94個攤位，目前約空攤28個。（編輯：陳仁華）1140616