加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
王大陸陳零九等24役男躲兵役案 新北檢偵結起訴28人
首頁 / 國際

未達5分鐘反應時間目標 大馬尼拉8城警長撤換

2025/6/16 15:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）菲律賓國家警署（PNP）整頓治安，大馬尼拉地區8座城市的警察首長，因未能達到警員5分鐘反應時間的要求，而被新任警察總長托瑞（Nicolas Torre III）撤職。

托瑞今天接受菲律賓媒體訪問時說，最近針對大馬尼拉地區的警察反應時間進行測試，有8座城市未能符合標準，相關警察首長已被撤職。

這8座城市分別是卡羅肯市（Caloocan City）、馬卡蒂市（Makati）、曼達路永市（Mandaluyong）、馬利吉娜市（Marikina）、那佛打斯市（Navotas City）、帕拉納圭市（Parañaque）、聖胡安市（San Juan）和瓦倫祖拉市（Valenzuela City）。

大馬尼拉地區是由16市、1鎮組成。

托瑞2日就任警察總長，宣布推動3分鐘反應時間的目標，後來修改為5分鐘，警局在接到報案後，需於5分鐘之內就有警員抵達現場。

他說，5分鐘反應時間的要求將會擴大到其他地區和城市，各警局和分局必須經常演練，直到達成目標為止。

大馬尼拉地區治安近月有惡化跡象，包括扒竊、搶劫與詐騙等，也有台灣人受害，中華民國駐菲代表處4月間曾提醒台商與旅菲僑民注意人身安全。

google news透過 Google News追蹤中央社

總部設於倫敦的金融比較平台HelloSafe最近公布2025年旅行安全指數，菲律賓被列為全球最不安全的國家，危險評分高達82.32（最危險評分為100），評量項目包括天災、社會暴力、內部或外部武裝衝突、衛生基礎設施以及軍事化程度等。

另外，美國「富比世顧問」（Forbes Advisor）去年7月公布「2024對觀光客最危險城市」評選，馬尼拉高居第5名，評量項目包括犯罪、個人安全、衛生安全、數位安全、基礎設施和天災等。（編輯：高照芬）1140616

托瑞
菲律賓新任警察總長 矢言以尊重人權方式掃毒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：