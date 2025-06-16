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首頁 / 社會

自小客車國道遭輪胎擊中 疑拖吊車載運不慎釀災

2025/6/16 15:50
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（中央社記者吳睿騏桃園16日電） 國道公路警察局今天表示，有民眾15日晚間開車行經國道1號機場系統南往東向匝道時，遭飛出輪胎砸中車頭，不排除與另一部拖吊車載運的車輛輪胎疑似脫落有關，警方已通知到案說明。

國道公路警察局第一公路警察大隊分隊長陳柏安接受媒體聯訪表示，警方接獲通報，15日晚間8時30分許，在國道1號南向52公里機場系統南往東匝道內（機場系統交流道），劉姓駕駛（35歲）開著自小客車行經國道1號機場系統南往東向匝道時，突然遭到飛出的一顆輪胎砸中車頭，劉姓駕駛立即停車查看並通報警方。

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陳柏安說，經過調查，同時段另有一部拖吊車行經國道2號西向大竹路段，其後方所載運的車輛輪胎疑似脫落，車輛在地上不停冒出火花，案件發生的時間、地點疑似有所關聯性，警方正擴大調閱沿線監視器追查，並通知相關駕駛人到案釐清肇事經過。

陳柏安呼籲用路人，車輛應定期保養注意車輛狀況，行車前務必檢查車輛狀況，拖吊車載運車輛應牢固穩妥，並妥適檢查，避免有機件脫落而造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。（編輯：張銘坤）1140616

#陳柏安
#警察局
#國道1號
陳柏安
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