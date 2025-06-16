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川普政府首投資海外礦業 擬貸款支持格陵蘭稀土計畫

2025/6/16 15:53
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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國礦業探勘公司Critical Metals Corp已收到美國進出口銀行提供1.2億美元貸款的意向書，以利開採格陵蘭Tanbreez稀土礦。這將是川普政府首度投資海外礦業計畫 。

一旦貸款獲得批准，將提升美國取得全球經濟貿易核心礦產資源的能力，也有助減少美國對市場主導國的中國的依賴。川普今年稍早曾揚言收購格陵蘭，但屢次遭拒。

據路透社所見、1封日期為6月12日的信函，總部位於紐約市的Critical Metals已滿足向美國進出口銀行（EXIM）貸款1.2億美元的初步要求。一旦批准，還款期限將為15年，較私人融資提供的還款期限更長。

信中指出，該計畫必須「資金充足，戰略投資人也需有足夠股權」，方能獲得貸款。

美國政府出口信貸機構EXIM在信中表示，Critical Metals符合資格，可根據支持與中國企業競爭的計畫申請貸款。

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Tanbreez開採計畫預計斥資2.9億美元，EXIM的資金將用於資助技術工作，並確保礦場在2026年底前實現初步生產。

一旦全面投產，礦場預計每年可生產8.5萬噸稀土精礦和2種稀有金屬。（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1140616

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