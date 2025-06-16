健策大園三廠動土 張善政：高科技業進駐航空城

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）健策精密工業公司今天舉行大園三廠動土典禮，桃園市長張善政指出，這象徵高科技產業正式進駐航空城，有助整合產業鏈、提升整體競爭力，桃市府將吸引更多企業進駐。

張善政上午出席健策精密工業股份有限公司大園三廠動土典禮，他接受媒體聯訪時表示，健策精密具備優異的散熱技術與全製程能力，能在不穩定的國際情勢中穩健布局、深耕台灣相當難得。航空城建設今年陸續開花結果，健策精密大園三廠的動土更具指標意義。

健策精密工業股份有限公司董事長趙宗信指出，健策一直在散熱領域發展，目前也積極參與AI（人工智慧）散熱領域，大園三廠將打造結合綠建築理念的全製程生產基地，導入節能減碳與永續設計，進一步提升生產效率與品質，強化在全球半導體供應鏈的競爭優勢。

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航空城公司表示，健策精密未來將分三期於C基地興建全製程生產設施，規劃生產均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器扣件及半導體封裝墊片等電子零組件產品。此外，航空城I基地也正同步推動開發，預計整合觀光、體育、商業及物流設施，並結合機場與捷運建設帶動航空城整體多元發展。

美國雜誌「富比世」（Forbes）日前公布2025年台灣50大富豪榜，受惠AI資料中心建置熱潮，半導體散熱元件製造商健策精密工業董事長趙宗信及董事趙永昌兄弟首度進榜。（編輯：戴光育）1140616