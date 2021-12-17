美國食藥局放寬限制 墮胎口服藥可郵寄取得

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，將永久放寬一種用於終止早期妊娠藥物的部分限制，取消現場配藥的規定，讓這款藥物更易透過郵寄取得。

FDA做出這項決定的同時，美國最高法院1973年的「羅訴韋德案」（Roe vs Wade）裁定所確立的女性墮胎權正遭逢諸多挑戰。

這款名為「美服培酮」（mifepristone）的藥物，可用於終止10週以內懷孕，有時也會用來治療流產的婦女。

路透社報導，美國民權聯盟（ACLU）資深法律顧問烏索瓦（Georgeanne Usova）表示：「FDA的決定，讓無數墮胎及流產病人大大鬆了一口氣。」

自從FDA在2000年核准這款藥物以來，對這款藥物的限制就一直存在；由於疫情因素，美國政府今年稍早暫時解除這些限制。如今FDA的決定讓這項暫時性措施變成永久性的政策。

隨著FDA改變規則，許多病人不必再親自前往診所、藥局或醫院取得這款藥物，而可以選擇以郵寄方式，向合格醫療機構和藥局領取。

偏遠及鄉村地區、鄰近沒有醫療院所的女性，以及缺乏交通工具、或無法從工作抽身的低所得女性，將更易取得這款藥物。

然而，包含德州在內的19個州實施禁止遠端醫療諮詢或郵寄墮胎藥品的法律。這些州的女性將無法適用於FDA今天更新的規定。

這項改變可能會讓美國對墮胎的政治爭論變得更加激烈。

保守派居多的最高法院大法官在本月1日有關密西西比州禁止懷孕15週後墮胎規定的口頭辯論中，傾向同意限制墮胎權，預計明年6月底前做出決定。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1101217