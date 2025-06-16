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貢獻台日電影交流 資深影評張昌彥獲頒旭日雙光章

2025/6/16 14:53（6/16 15:58 更新）
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日本台灣交流協會16日在台北舉行授勳儀式，頒贈日本旭日雙光章給資深影評張昌彥（圖）。張昌彥致詞表示，這輩子與日本有很深的緣分，如果要說他對台日文化交流的貢獻，應該是在這工作中的點點滴滴。中央社記者張皓安攝 114年6月16日
日本台灣交流協會16日在台北舉行授勳儀式，頒贈日本旭日雙光章給資深影評張昌彥（圖）。張昌彥致詞表示，這輩子與日本有很深的緣分，如果要說他對台日文化交流的貢獻，應該是在這工作中的點點滴滴。中央社記者張皓安攝 114年6月16日
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（中央社記者葉素萍台北16日電）日本台灣交流協會今天在台北舉行授勳儀式，頒贈日本旭日雙光章給資深影評張昌彥。日本台灣交流協會代表片山和之表示，張昌彥堪稱是奠定當今日台電影交流基礎的關鍵人物之一。

日本台灣交流協會今天舉行授勳儀式，由片山和之代表日本天皇頒贈張昌彥旭日雙光章，表彰張昌彥在台灣介紹日本電影、促進日台之間的親善友好，功績卓越。

片山和之以中文致詞指出，張昌彥以留學早稻田大學為契機，深化了與日本的連結，回台後在中國文化大學等台灣各大學從事電影相關的研究及教育，歷任學系主任及電影團體董事等，長年以來擔任電影評論家，積極從事相關活動。

片山和之提到，1980年代以後，對日本電影的管制逐漸減緩，透過有關日本電影議題的撰寫、翻譯及演講活動，張昌彥向台灣社會介紹多元類型的日本電影，以獨特的觀點及洞察力，深人探討作品的歷史背景及美學特徵。

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片山和之強調，張昌彥對台灣電影的知識深厚，積極致力在日本介紹台灣的電影，對日台雙方透過電影的文化交流貢獻極大，堪稱是奠定當今日台電影交流基礎的關鍵人物之一。

張昌彥致詞表示，從日本電影在台被禁到解禁，這段期間台灣和日本有許多的互動，他都幸運地躬逢其盛；這輩子與日本有很深的緣分，如果要說他對台日文化交流的貢獻，應該是在這工作中的點點滴滴。（編輯：張若瑤）1140616

#中國文化大學
#日本
#日本台灣交流協會
#片山和之
日本台灣交流協會16日在台北舉行授勳儀式，由日本台灣交流協會代表片山和之（右）頒贈日本旭日雙光章給資深影評張昌彥（左）。中央社記者張皓安攝 114年6月16日
日本台灣交流協會16日在台北舉行授勳儀式，由日本台灣交流協會代表片山和之（右）頒贈日本旭日雙光章給資深影評張昌彥（左）。中央社記者張皓安攝 114年6月16日
日本台灣交流協會16日在台北舉行授勳儀式，頒贈日本旭日雙光章給資深影評張昌彥，日本台灣交流協會代表片山和之（圖）致詞表示，張昌彥積極致力在日本介紹台灣的電影，對日台雙方透過電影的文化交流貢獻極大。中央社記者張皓安攝 114年6月16日
日本台灣交流協會16日在台北舉行授勳儀式，頒贈日本旭日雙光章給資深影評張昌彥，日本台灣交流協會代表片山和之（圖）致詞表示，張昌彥積極致力在日本介紹台灣的電影，對日台雙方透過電影的文化交流貢獻極大。中央社記者張皓安攝 114年6月16日
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