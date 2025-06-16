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慕谷慕魚通車仍封閉 花縣府輔導部落計畫送審才開放

2025/6/16 15:27（6/16 15:51 更新）
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花蓮秀林鄉慕谷慕魚風景區9年前因道路崩塌封閉，112年中災復通車（圖），但至今未開放觀光；縣府16日指出，考量此區域涉及部落傳統領域，觀光遊憩依法基於部落自主，須輔導2部落完成自觀區劃定及經營管理計畫，預計年底提報中央審查。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月16日
花蓮秀林鄉慕谷慕魚風景區9年前因道路崩塌封閉，112年中災復通車（圖），但至今未開放觀光；縣府16日指出，考量此區域涉及部落傳統領域，觀光遊憩依法基於部落自主，須輔導2部落完成自觀區劃定及經營管理計畫，預計年底提報中央審查。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月16日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）風光絕美慕谷慕魚9年前因道路崩塌封閉，112年中災復通車，但至今未開放觀光；縣府說明，因屬傳統領域，須待輔導部落撰寫經營計畫、部落會議及提報中央審查程序完備後才對外開放。

近期多名民眾於網路上關心花蓮秀林鄉慕谷慕魚風景區開放進展，貼文指「銅門隧道通車後就沒車，慕谷慕魚至今未重新開放」。

對此，花蓮縣政府今天發布訊息說明，銅門1號隧道因民國105年崩塌後封閉，相關災復工程至112年7月完工通車，目前道路暢通，同時縣府與公所積極輔導依柏合部落、銅門部落2部落撰寫劃定說明書與經營管理計畫，預計今年底報中央審查。

道路工程部分，花蓮秀林鄉「慕谷慕魚生態廊道」銅門1號隧道於103年7月因麥德姆颱風災害道路毀損，105年復建工程開工後同年10月前後又遇豪大雨及莫蘭蒂颱風侵襲，導致隧道崩塌，造成百名遊客受困，道路開始封閉。

花蓮縣政府表示，顧及民眾用路安全，106年8月重新調整復建計畫擴大工程規模，109年3月成功爭取經費新台幣1億8758萬元，110年8月道路復建工程開工，至112年7月銅門1號隧道工程完工通車。

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經營管理部分，112年4月縣府同意由部落與公所研議規劃，112年6月初步共識將依柏合、銅門部落分為2個自然人文生態景觀區，以符合部落獨立劃設的主張；112年8月依柏合部落全數同意獨立劃設，113年4月銅門部落會議決議設立「銅門部落清水溪自觀區」。

縣府指出，目前道路通行狀況良好，但考量此區域涉及部落傳統領域，觀光遊憩依法基於部落自主，須輔導2部落完成自觀區劃定及經營管理計畫，預計於年底提報中央審查。（編輯：陳仁華）1140616

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