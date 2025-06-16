埃及西部發現可即產新油氣田 供電危機有望緩解

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（中央社記者施婉清開羅16日專電）埃及宣布在西部沙漠發現新油氣田，每天可產出最多1400桶原油和約100萬立方英尺天然氣，並為埃及石油儲量增加200萬桶可採儲量。此發現可望緩解地區局勢緊張導致天然氣供應下降的供電危機。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及石油和礦產資源部15日表示，埃及國營企業「通用石油公司」（General Petroleum Company）在埃及西部沙漠的阿布森南（Abu Sennan）成熟油田發現新油氣田GPR-1X。

報導說，經初步測試顯示，油井每天可從貝亥拉（Behaira）油層產出1400桶原油和約100萬立方英尺天然氣。且此油氣田可立即投產，預計將為埃及的石油儲量增加200萬桶可採儲量。

貝亥拉油層是埃及西部沙漠最重要的油氣儲層之一，也是埃及陸上石油生產的關鍵區域。

通用石油公司總裁馬吉德（Mohamed Abdel Meguid）表示，公司目前正對油井進行生產測試，測試結果顯示碳氫化合物指標良好。根據數據，阿布拉瓦許（Abu Rawash）G和B地層還有更多石油儲量的樂觀跡象。

馬吉德強調，此次油氣新發現除證明埃及西部沙漠地區仍具有開採潛力外，主要也歸功於人工智慧工具的成功應用。

近年來埃及在油氣上的重大發現，還包括位於地中海的佐爾天然氣田（Zohr），其天然氣儲量估計達30兆立方英尺，面積大約100平方公里。

馬吉德補充說明，將加快部署兩艘液化天然氣（LNG）再氣化船，可望在7月初完成部署後，加上現有的再氣化船，每天將提供22.5億立方英尺天然氣。

報導還說，這是阿布森南地區在過去3個月內第2次發現天然氣，將有助於為埃及提高成熟油氣田產量，以及緩解因近來地區局勢緊張，導致天然氣供應下降而造成的供電危機。

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埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）14日表示，以色列對伊朗發動的攻擊行動已干擾對埃及的天然氣輸送，使埃及能源部門面臨巨大供電壓力。

報導說，埃及國內天然氣需求量每日超過60億立方英尺，然而近期產量已降至41億立方英尺，光是電力產業就消耗了近60%的天然氣供應量。而且以色列近期對埃及的天然氣出口量每日下降10億立方英尺，僅剩每日8億立方英尺。（編輯：唐聲揚）1140616