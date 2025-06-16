加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
王大陸陳零九等24役男躲兵役案 新北檢偵結起訴28人
首頁 / 國際

埃及西部發現可即產新油氣田 供電危機有望緩解

2025/6/16 16:11（6/16 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
埃及石油和礦產資源部15日宣布，在埃及西部沙漠的阿布森南成熟油田發現新油田GPR-1X，每天可產出最多1400桶原油和約100萬立方英尺天然氣。圖為埃及石油和礦產資源部大樓。中央社記者施婉清開羅攝 114年6月16日
埃及石油和礦產資源部15日宣布，在埃及西部沙漠的阿布森南成熟油田發現新油田GPR-1X，每天可產出最多1400桶原油和約100萬立方英尺天然氣。圖為埃及石油和礦產資源部大樓。中央社記者施婉清開羅攝 114年6月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅16日專電）埃及宣布在西部沙漠發現新油氣田，每天可產出最多1400桶原油和約100萬立方英尺天然氣，並為埃及石油儲量增加200萬桶可採儲量。此發現可望緩解地區局勢緊張導致天然氣供應下降的供電危機。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及石油和礦產資源部15日表示，埃及國營企業「通用石油公司」（General Petroleum Company）在埃及西部沙漠的阿布森南（Abu Sennan）成熟油田發現新油氣田GPR-1X。

報導說，經初步測試顯示，油井每天可從貝亥拉（Behaira）油層產出1400桶原油和約100萬立方英尺天然氣。且此油氣田可立即投產，預計將為埃及的石油儲量增加200萬桶可採儲量。

貝亥拉油層是埃及西部沙漠最重要的油氣儲層之一，也是埃及陸上石油生產的關鍵區域。

通用石油公司總裁馬吉德（Mohamed Abdel Meguid）表示，公司目前正對油井進行生產測試，測試結果顯示碳氫化合物指標良好。根據數據，阿布拉瓦許（Abu Rawash）G和B地層還有更多石油儲量的樂觀跡象。

馬吉德強調，此次油氣新發現除證明埃及西部沙漠地區仍具有開採潛力外，主要也歸功於人工智慧工具的成功應用。

近年來埃及在油氣上的重大發現，還包括位於地中海的佐爾天然氣田（Zohr），其天然氣儲量估計達30兆立方英尺，面積大約100平方公里。

馬吉德補充說明，將加快部署兩艘液化天然氣（LNG）再氣化船，可望在7月初完成部署後，加上現有的再氣化船，每天將提供22.5億立方英尺天然氣。

報導還說，這是阿布森南地區在過去3個月內第2次發現天然氣，將有助於為埃及提高成熟油氣田產量，以及緩解因近來地區局勢緊張，導致天然氣供應下降而造成的供電危機。

google news透過 Google News追蹤中央社

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）14日表示，以色列對伊朗發動的攻擊行動已干擾對埃及的天然氣輸送，使埃及能源部門面臨巨大供電壓力。

報導說，埃及國內天然氣需求量每日超過60億立方英尺，然而近期產量已降至41億立方英尺，光是電力產業就消耗了近60%的天然氣供應量。而且以色列近期對埃及的天然氣出口量每日下降10億立方英尺，僅剩每日8億立方英尺。（編輯：唐聲揚）1140616

馬德布利
中東衝突恐擴大 大埃及博物館再延遲開幕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：