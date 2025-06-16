台大醫院130週年院慶 賴總統讚守護人民健康

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北16日電）台大醫院今天慶祝130週年，總統賴清德致詞表示，台大醫院是人民健康守護者，引領台灣進步，並祝賀院長吳明賢將接醫學院院長。吳明賢則強調，醫療是台灣隱形護國神山。

台大醫院前身「大日本台灣病院」自1895年創立，今年迎來130週年並舉辦系列院慶活動。賴總統出席並致詞表示，台大醫院是人民健康守護者，疫情來臨更守護整個社會安定、人民健康；更難得的是在教學研究，一直走在最前端，引領台灣進步。

賴總統表示，自己身為醫界一份子，「思考當台灣總統，有別於以往的總統，可以為台灣額外做什麼」，認為應該要結合台灣醫界跟社會各界推動健康台灣，讓國人更健康、國家更強，也讓國際擁抱台灣。

總統表示，國內平均餘命雖然在延長，但不健康年數也在增加，非常可惜，因此盼訂定目標，希望8年內民眾平均餘命可以從79歲提高到82歲，不健康年數佔比從10%降低到8%。

「要做的事情很多，第一就是癌症防治工作。」賴總統說，台灣10大死因長年癌症居首，因此提出種種癌症防治計劃，增加投入新台幣40億元經費擴大篩檢，降低篩檢年齡、篩檢範圍也變廣，除了口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌以外，也增加肺癌和胃癌，盼達到早期發現、早期治療目標。

賴總統說，自己曾到台大癌醫中心，看得出來台大醫院花費大量人力、物力，投入癌症研究教學與治療，盼可助台灣癌症防治上面達到成效。台大也成立智慧醫療中心，未來希望醫界發展智慧醫療，透過雲端科技，全面整合在宅醫療、遠距醫療，讓醫療體系更團結，讓人民健康更有保障、服務更有效率。

賴總統並當場祝賀台大醫院院長吳明賢指出，台大醫院在他的領導下表現非凡，獲得進步，即將卸下這個繁重的工作之際，「下一步工作都找好了」，將接任醫學院院長；反而台大醫學院現任院長倪衍玄下一步「還不知道要去哪裡」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛福部長邱泰源表示，台大醫院承擔時代責任、啟蒙民眾、開導文明，發展以人為中心的醫療服務，和以社會責任與社群貢獻為自我期許的公共醫療精神。

吳明賢表示，醫療是台灣的隱形護國神山，台大醫院則是醫療技術與人文精神的實踐場域，所培養出的人才不僅在醫學領域發光發熱，也投身「醫國」志業；盼台大醫院未來持續邁向智慧醫療、永續健康，守護全民、走向全球。（編輯：黃名璽）1140616

台大醫院130週年院慶活動16日在台大醫學院一樓大廳舉行，總統賴清德（中）、衛福部長邱泰源（右2）出席與會，與台大醫院院長吳明賢（左2）、台灣大學副校長張上淳（左）、台大醫學院院長倪衍玄（右）一同切蛋糕慶祝。中央社記者裴禛攝 114年6月16日