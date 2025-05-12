總統：5年489億計畫 帶領台灣走在醫療創新最前端

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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統賴清德今接見國家生技醫療品質獎獲獎代表指出，政府已啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」，其中一項重要工作就是要發展智慧科技醫療；只要政府民間通力合作，不僅能提升人民健康，也將帶領台灣走在醫療創新最前端，讓台灣生技醫療在國際舞台發光發熱。

賴總統上午在總統府接見第27屆國家生技醫療品質獎獲獎醫護機構暨生醫產業代表，生技醫療科技政策研究中心董事長王金平與會。

賴總統致詞時感謝王金平率領具有崇高聲望的生醫領域專業學者，一起為台灣醫療服務技術與產品品質嚴格把關；總統說，得獎者努力以科技提升醫療服務，許多團隊在運用先進醫療儀器、AI智慧醫療、智慧護理、再生醫療等服務，都取得相當可觀成果。

賴總統舉例，獲得金獎肯定的花蓮慈濟醫院為糖尿病病友開發「智能輔助護理與糖共舞」照護系統，不但達到病患血糖控制改善、醫療人員減輕負荷、醫院管理快速掌握等三贏成果，還發展出原住民語言的智慧模型，突破傳統衛教語言障礙，相當不簡單。

他說，同樣獲得金獎的台灣諾華公司開發的「諾健生靜脈懸液注射劑」，對於治療2歲以下嚴重脊髓性肌肉萎縮症病人有顯著效果。

賴總統表示，每個得獎團隊開發的作品，對民眾、對社會、對國家都有很大幫助。

他進一步表示，政府今年已經啟動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，其中一項重要工作就是要發展智慧科技醫療，希望透過導入智慧科技，協助臨床醫療，優先醫療照顧流程與效率，讓醫藥執業環境更好，提供民眾更精準、更便捷、個人化的健康照護服務。

總統說，這幾年來政府不斷調整法規制度，包括2021年大幅修正生技醫藥產業發展條例，許多人關心的再生醫療法以及再生醫療制劑條例也都在去年6月三讀通過。

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他說，為加快新興藥品、醫療器材以及保健營養食品的上市時程，政府持續簡化審查程序，建置跟國際調和的管理制度與臨床試驗環境，希望讓患者獲得更好的治療與照顧。

賴總統表示，只要政府與民間持續溝通、通力合作，不僅能提升人民的健康，也將帶領台灣走在醫療創新的最前端，讓台灣的生技醫療在國際舞台上發光發熱；他希望，台灣醫療服務與生技產業更上一層樓，打造健康、永續、有韌性的台灣。（編輯：楊凱翔）1140512