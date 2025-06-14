新樓醫院160週年 總統盼共同打造健康台灣讓國家更強

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統賴清德今天出席台南新樓醫院創院160週年感恩禮拜，他肯定新樓醫院守護民眾健康，盼共同打造「健康台灣」，讓民眾更健康、國家更強。

賴總統下午在台南市長黃偉哲陪同下出席台南新樓醫院創院160週年感恩禮拜，他致詞表示，懷抱感恩心情回到台南，參加新樓醫院160週年慶祝活動，首先要代表社會大眾感謝新樓醫院，自馬雅各醫師創設「看西街醫館」，以及陸續設立的麻豆新樓醫院、護理之家、安南診所等，並承擔中度級急救責任醫院任務，對守護民眾健康貢獻甚深。

總統提到，他是醫療背景出身，因此提出「健康台灣」的國家願景。除了要改善醫療人員的工作環境，也啟動「健康台灣深耕計畫」，今年健保總額相較去年增加新台幣700多億元，讓健保永續發展。

總統說，民眾健康的第一殺手是癌症，普篩癌症以早期診斷、早期治療，才能確保患者健康。政府編列篩檢經費今年再增加40億元，總計68億元，並升級成人預防保健服務，將年齡下調至30歲；同時推動基因定序檢測及精準治療，設立「百億癌症新藥基金」，希望對癌症醫療有更好的幫助。

總統強調，打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強、也讓世界擁抱台灣。

總統表示，國人平均餘命雖有延長，但不健康年數也在增加，占平均餘命10%，可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料。他期勉醫界與政府一起努力，讓國人平均餘命不僅延長且健康，是大家共同的目標。

賴總統也重申他擔任總統的3項使命，第一，確保國家的生存發展，秉持4個堅持：堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

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總統說，第二項使命是保護全體台灣人民的生命財產安全，因此提出「和平4大支柱行動方案」，包括強化國防力量，無論是對外軍事採購或是推動國防自主；加強經濟發展韌性，不受到中國牽制；民主陣營要站在一起，共同發揮力量，以備戰來避戰，讓中國不敢輕舉妄動，達成和平目標。

總統表示，第三項使命是要照顧2300萬人的生計，讓高科技產業持續發展，並照顧中小企業，經濟發展所增加的稅收用以照顧社會弱勢。（編輯：萬淑彰）1140614