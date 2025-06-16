明尼蘇達州議員槍擊案 州長：嫌疑人逃兩天落網

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（中央社明尼阿波利斯15日綜合外電報導）美國明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）表示，57歲男子博爾特涉嫌冒充警察殺害明尼蘇達州一位民主黨州議員及其夫婿，逃亡兩天後，今天落網。

路透社報導，博爾特（Vance Boelter）昨天前往明州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）和其夫婿馬克（Mark Hortman）位於布魯克林公園（Brooklyn Park）的家中，槍殺夫婦倆。

華茲先前將此案定調為「出於政治動機的暗殺」。

博爾特當天先開槍擊傷明州參議員霍夫曼（John Hoffman）與他的妻子後，轉往霍特曼夫婦住處行凶。

華茲今天在記者會上表示：「經過兩天緝捕，不眠不休，執法人員終於逮捕了博爾特。一個人匪夷所思的行為改變了明尼蘇達州。」

「我們看著國家爆發暴力事件的此時，不能讓這種事成為常態，不能成為我們處理政治對立的方式。現在是我們重新致力於國家核心價值的時候了，我們每個人都能做到。 」

華茲表示，身中9槍的霍夫曼已動完最後一次手術，身體逐漸康復中。

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根據路透社查閱的網路貼文和公開紀錄，博爾特與福音派事工有關係，並自稱是一位去過加薩走廊和非洲的安全專家。

刑事起訴書顯示，博爾特被控兩項二級謀殺罪和兩項二級謀殺未遂罪。根據今天公布的起訴書，其中3項控罪最高可處40年徒刑。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140616