陸軍官校101週年校慶 司令強調軍人職業無可取代

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（中央社記者張已亷高雄16日電）陸軍官校今天舉辦建校101週年校慶，數百名學生展現勤訓精練成果。陸軍司令呂坤修引總統賴清德勗勉指出，軍人對國家安全而言是無可取代的職業，勉勵學生精進以成為卓越領導人才。

黃埔建軍暨陸軍軍官學校建校101週年校慶，由陸軍司令呂坤修主持典禮並搭乘閱官車進行校閱，多名傑出校友及地方民意代表等人參加閱兵暨分列式等活動，參演部隊有軍樂隊、校旗隊、實習營部及學生連隊等單位。依校方統計，總計有1900人出席，其中有685名學生參與。

呂坤修致詞時勉勵學生應傳承黃埔精神，效法先烈為國盡忠決心，另外，因科技日新月異，知識不斷創新，AI技術與新興科技已主宰當前戰爭型態，學校教育革新要不斷精進，學生也應不斷充實新知，強化本職學能，培養終生學習的習慣，以跟上時代潮流。

呂坤修指出，近年陸軍獲得許多新式武器裝備，包含M1A2T戰車、海馬士火箭及無人機等，學生們應汲取新知，以適應未來工作環境，同時永守校訓精神，展現陸軍新貌。

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呂坤修說，三軍統帥賴總統多次在軍事會談中勗勉，強調軍人對國家安全而言是無可取代的職業，期勉所有軍職人員及官校生不可妄自菲薄。

校方表示，此次校慶典禮由學員生指揮部編成演習連隊，其中第八連是唯一由女生編組的參演連隊；在典禮過程中，由實習旅長張怡仁擔任閱兵部隊指揮官，於司令台前以閱兵式及分列式，展現官校學生平日忠誠精實、勤訓精練的成果。（編輯：謝雅竹）1140616

黃埔建軍暨陸軍軍官學校建校101週年校慶16日舉行，數百名學生展現勤訓精練成果。中央社記者張已亷攝 114年6月16日