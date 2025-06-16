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綠：民眾黨扭曲國安簡報 政治操作圖謀算計

2025/6/16 15:48
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（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨發言人吳崢今天說，總統賴清德520演講明確表示，將向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨先宣稱要全程直播，又在議題上操作為「國是會商」，面對國家當前危機與挑戰，國民黨願釋出誠意，民眾黨卻以政黨利益為優先，進行政治操作圖謀其他算計。

總統府規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報。民眾黨秘書長周榆修今天說明流程，前30分鐘總統講話將公開，後續國安專報、綜合座談採閉門。民眾黨主席黃國昌提出3個不解，認為形式像聽報告，盼有直接溝通機會，是否出席仍未鬆口。

民進黨今天發布新聞稿，吳崢質疑黃國昌「政黨的利益難道優先於國家的利益嗎？」

吳崢表示，面對國際局勢快速變動，總統在520演說中遞出橄欖枝，要向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，一開始就明確提出是「國安簡報」，「攸關國家安全的機密報告要如何直播？民眾黨沒有直播難道會滅亡嗎？」那請民眾黨的中央委員會議，先對支持者進行直播，落實公開透明的原則。

吳崢說，民眾黨搬2024年的「蔡柯會」做不當類比，當時的背景相信民眾黨也很清楚，是談論建立政黨溝通平台，但賴總統是邀在野主席做「國安報告」。

他說，幕僚作業就是相關國安單位的作業程序，「請問在野黨是要哪些幕僚作業？作業怎麼放消息、見縫插針，還是傳送訊息給不該給的人或單位？」

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吳崢強調，總統有誠意要針對近來相關的國安問題，邀集在野黨聽取簡報，國民黨也展現相當程度參與的誠意，只有民眾黨，不僅在上週率先放消息給媒體，並且不斷議題設定這是「國是會商」，更針對過程一再要求直播。

吳崢說，民眾黨就是要讓這場團結朝野的會議破局，以謀取自我政黨的最大利益，「試問國家利益優先政黨利益這句話，黃國昌主席還有放在心上嗎？」（編輯：謝佳珍）1140616

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