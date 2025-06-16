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基隆一般性補助款刪減逾24億元 市府提訴願

2025/6/16 15:16（6/16 15:25 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）受總預算刪減影響，行政院通知基隆市一般性補助款刪減新台幣24億餘元，基隆市政府已在今天下午2時向行政院提出訴願，市府盼中央正視地方需求。

基隆市府5月21日透過新聞稿指出，原本中央核定基隆市114年度的一般性補助款為88億7851萬4000元，行政院通知重新核定，刪減金額達24億2519萬1000元，約占全年一般性補助總額的27.3%，刪減幅度超過1/4。

對於是否提出訴願或其他救濟程序，基隆市長謝國樑先前回應市府積極研究中，市府今天指出，考量各縣市作法後，決定依法提起訴願，以確保地方財政穩定、穩健推動市政，也盼中央正視地方需求，以理性對話回應地方期待，完善相關制度。（編輯：方沛清）1140616

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