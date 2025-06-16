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許舒博：中東油國都設核電廠 籲政府別堅守非核家園

2025/6/16 14:46
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（中央社記者曾智怡台北16日電）商總理事長許舒博今天表示，台灣做為能源進口國，相較於燃氣、綠能，核能是現階段穩定來源，民眾去醫院接受核磁共振（MRI）檢查都不怕，核電廠也沒外洩過，連中東產油國都設核電廠，呼籲政府不要再堅守非核家園政策。

因應關稅風暴，政府端出4100億元特別預算，許舒博今天接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，企業要的不是補助、而是開路，「補助用完，路沒有，最後還是掛掉」，當前最重要的是盡快確認關稅數字，畢竟美國市場仍占台灣出口額約23%。

4100億元包含撥補台電1000億元，許舒博先前向立院喊話支持該筆預算，他今天強調，電價審議委員共同看法是，台電非正常公司，而是完全配合政府政策公司，因此選擇性發電導致虧損，政府編列補助預算有其合理性，但應為有條件撥補，未來台電必須採取多元發電以彌補虧損。

他表示，多元發電即指核能，現在高科技產業根留台灣，行政院長卓榮泰常說2028年、2030年用電無虞，「那我只投資3年、5年嗎」，企業界當然擔憂缺電、缺水問題，尤其像是晶片生產只要碰到跳電、停電，損失甚至可達上百億元。

他強調，能源是重中之重的國安問題，台灣又是能源進口國，卻要推動天然氣發電達5成，風光等綠能又遇間歇性問題，未來瞄準地熱、潮汐能、氫能，核能則是現階段穩定來源，不會像燃煤、燃氣存在存量問題。

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台灣美國商會日前公布2025白皮書，指台灣隨著核能除役、配合減碳降低燃煤發電，電力供應面臨結構性挑戰，缺乏新增基載電力具體規畫，加劇未來供電穩定性疑慮，將對半導體、AI人工智慧等關鍵產業構成更高投資風險。

許舒博表示，民眾去醫療院所接受MRI檢查都不怕了，核電廠多年也沒外洩，放眼全球，連產油國阿拉伯聯合大公國也設核電廠且占比達25%，反觀台灣什麼都沒有還卻要非核家園，如今國內核電廠延役技術障礙已排除，他呼籲政府不要堅持己見，「關起門來騙自己」。（編輯：楊凱翔）1140616

許舒博
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