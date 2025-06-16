加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
王大陸陳零九等24役男躲兵役案 新北檢偵結起訴28人
首頁 / 政治

立院初審限縮擔任監委資格條件 朝野保留送協商

2025/6/16 15:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過監察院組織法第3條之1、第3條之2條文修正草案，但朝野立委對於是否刪除2款擔任監察委員資格的條件，例如「曾任立法委員1任以上或直轄市議員2任以上，聲譽卓著者」等意見相左，因此保留，全案須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人，就如何維護矯正是刑事司法最後一道防線等議題進行專題報告，也併案審查國民黨立委徐巧芯、王鴻薇所提監察院組織法部分條文修正草案。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時問到，是否贊成公開播放偵訊光碟。鄭銘謙先說在外國立法例是不允許的，這可能違反個人資料保護法，也說不贊成、此事需要研議等。

法案部分，現行監察院組織法第3條之1條文規定，監察院監察委員，須年滿35歲，並具有7款資格之一。王鴻薇與徐巧芯的修法版本是刪除其中2款資格，即刪除「曾任立法委員1任以上或直轄市議員2任以上，聲譽卓著者」及「清廉正直，富有政治經驗」等文字。

逐條討論階段，王鴻薇說明，她與徐巧芯的修法方向一致，就是希望提名監委時，要盡可能排除任何政治酬庸與政治干預。

民進黨立委吳思瑤表示，憲法增修條文明定監委是由總統提名，經立法院同意任命之，現在用修法來限定監委的組成，是否對於憲法在五院間平等相為的權力分立原則有所扞格，她持保留意見，而且這樣的修法恐限縮監委組成的多元性與專業性。

吳思瑤提到，再加上在野立委表示要提案修憲廢除監察院，現在又要修法限縮監委組成條件，邏輯是否有所衝突，她希望保持現行條文。

王鴻薇指出，總統確實有提名監委的權力，但監委資格是在監察院組織法規範，如果說修這部法就違憲、侵害總統提名權，當初就不該有這條規定，讓總統愛提名誰就提名誰；這次修法某種程度也是自宮條款，如果大家認為富有政治經驗是非常模糊的概念，現在刪除不就剛剛好。

國民黨立委吳宗憲認為，監委要超越黨派，這次修法是希望降低政治影響，也沒有違憲，因為沒有侵害總統提名權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於修法版本，監察院表示恐有限縮總統提名權之虞，經在場立委討論後決議保留，送朝野協商。

此外，徐巧芯希望增訂監察院組織法第3條之2條文，明定「監察委員須超出黨派之外，獨立行使職權，不受任何干涉。10年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員」。此部分經在場立委討論後達成共識，不予增訂。全案須交由黨團協商。（編輯：張若瑤）1140616

#王鴻薇
#吳思瑤
#徐巧芯
#黃國昌
#監察院
#司法及法制委員會
#立法院
#個人資料保護法
#鄭銘謙
徐巧芯
藍白廢監院或修組織法不同調 綠：不隨之起舞藍委縮擔任監委資格條件 監院：恐限縮總統提名權
王鴻薇
反大罷免 蔣萬安：堅定和北市5藍委站在一起立委籲政府速提媒體議價法草案 不會等到年底才排審
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：