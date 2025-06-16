立院初審限縮擔任監委資格條件 朝野保留送協商

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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過監察院組織法第3條之1、第3條之2條文修正草案，但朝野立委對於是否刪除2款擔任監察委員資格的條件，例如「曾任立法委員1任以上或直轄市議員2任以上，聲譽卓著者」等意見相左，因此保留，全案須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人，就如何維護矯正是刑事司法最後一道防線等議題進行專題報告，也併案審查國民黨立委徐巧芯、王鴻薇所提監察院組織法部分條文修正草案。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時問到，是否贊成公開播放偵訊光碟。鄭銘謙先說在外國立法例是不允許的，這可能違反個人資料保護法，也說不贊成、此事需要研議等。

法案部分，現行監察院組織法第3條之1條文規定，監察院監察委員，須年滿35歲，並具有7款資格之一。王鴻薇與徐巧芯的修法版本是刪除其中2款資格，即刪除「曾任立法委員1任以上或直轄市議員2任以上，聲譽卓著者」及「清廉正直，富有政治經驗」等文字。

逐條討論階段，王鴻薇說明，她與徐巧芯的修法方向一致，就是希望提名監委時，要盡可能排除任何政治酬庸與政治干預。

民進黨立委吳思瑤表示，憲法增修條文明定監委是由總統提名，經立法院同意任命之，現在用修法來限定監委的組成，是否對於憲法在五院間平等相為的權力分立原則有所扞格，她持保留意見，而且這樣的修法恐限縮監委組成的多元性與專業性。

吳思瑤提到，再加上在野立委表示要提案修憲廢除監察院，現在又要修法限縮監委組成條件，邏輯是否有所衝突，她希望保持現行條文。

王鴻薇指出，總統確實有提名監委的權力，但監委資格是在監察院組織法規範，如果說修這部法就違憲、侵害總統提名權，當初就不該有這條規定，讓總統愛提名誰就提名誰；這次修法某種程度也是自宮條款，如果大家認為富有政治經驗是非常模糊的概念，現在刪除不就剛剛好。

國民黨立委吳宗憲認為，監委要超越黨派，這次修法是希望降低政治影響，也沒有違憲，因為沒有侵害總統提名權。

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對於修法版本，監察院表示恐有限縮總統提名權之虞，經在場立委討論後決議保留，送朝野協商。

此外，徐巧芯希望增訂監察院組織法第3條之2條文，明定「監察委員須超出黨派之外，獨立行使職權，不受任何干涉。10年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員」。此部分經在場立委討論後達成共識，不予增訂。全案須交由黨團協商。（編輯：張若瑤）1140616