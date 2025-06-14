加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

藍白擬廢監察院 黃國昌：20日提案成立修憲委員會

2025/6/14 11:39（6/14 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席黃國昌（左2）14日偕新北服務處板橋區主任林子宇（左4）發放高麗菜給在地居民。中央社記者郭建伸攝 114年6月14日
民眾黨主席黃國昌（左2）14日偕新北服務處板橋區主任林子宇（左4）發放高麗菜給在地居民。中央社記者郭建伸攝 114年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸新北市14日電）藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民眾黨主席黃國昌今天表示，提案已跨過連署門檻，20日將正式提案成立修憲委員會，他昨天已向立法院長韓國瑜報告，韓國瑜回應將依議事規則成立修憲委員會。

據「憲法」增修條文，憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。

黃國昌今天偕新北服務處板橋區主任林子宇前往板橋廣福公園，與在地關懷協會合作發放高麗菜給在地居民。黃國昌於會前接受媒體聯訪。

談及藍白聯手提出廢監察院的修憲提案，黃國昌表示，廢除監察院是長久以來許多台灣民眾的心願，民進黨也曾高舉口號，但很失望民進黨掌權後，卻把監院用於酬庸，這段時間監察院爆發的公務車醜聞已讓全台灣人都看不下去，使得廢除監院的訴求取得新動能。

黃國昌表示，關於廢除監院的修憲提案，在國民黨立委羅智強大力奔走下，已跨過連署的法定門檻，共有31位立委連署，民眾黨團20日將正式提案成立修憲委員會，屆時成立修憲委員會後，盼民進黨團說到做到，不要打假球，別用「還要延議」、「社會沒有共識」等藉口阻撓。

黃國昌表示，成立修憲委員會後，立法院長角色是重中之重，昨天送出修憲案後，他已經向韓國瑜報告；韓國瑜則回應他，一切都按照議事規則進行，他會召集組成修憲委員會，「沒有問題」。

媒體也詢問，目前是否進一步接獲總統府18日共商國是細節，評估後是否會參加，或認為這是場鴻門宴。

黃國昌表示，他的立場就是開大門走大路，總統賴清德5月20日拋出希望坦率真誠交換意見、共商國是，他第一時間就表達支持，全程除了涉及國安機密部分外，其餘則公開直播；儘管他多次重申，民進黨仍斷章取義稱他要求全程公開直播，讓人遺憾到底是要共商國是，還是只是另一波認知作戰、抹黑在野黨。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃國昌表示，雖然有許多聲音，但他還是誠懇呼籲賴總統，台灣現在面對問題太多，拜託賴總統放下政治算計、坦率面對人民關切的重要議題，應該要讓全國民眾看到，3大黨的黨主席面對重要議題能好好坐下來公開坦率報告，解決民眾痛苦。

黃國昌表示，如他昨天所說，18日的程序如何進行、主題和細節，民眾黨到目前沒有接到任何進一步通知，但還是本於最大誠意、善意靜候總統府安排。（編輯：翟思嘉）1140614

#黃國昌
#監察院
#民眾黨
#民進黨
#立法院
#國民黨
#總統府
#韓國瑜
#羅智強
黃國昌
藍白連署修憲案廢監院 黃國昌：達29立委門檻已送案民眾黨團提立院延會至8/31 綠批替藍撐司法保護傘
韓國瑜
總統府邀在野國安簡報 朱立倫盼雙方幕僚「會前會」接見德經處代表 韓國瑜：盼持續推動台德交流合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：