藍白擬廢監察院 黃國昌：20日提案成立修憲委員會

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（中央社記者郭建伸新北市14日電）藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民眾黨主席黃國昌今天表示，提案已跨過連署門檻，20日將正式提案成立修憲委員會，他昨天已向立法院長韓國瑜報告，韓國瑜回應將依議事規則成立修憲委員會。

據「憲法」增修條文，憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。

黃國昌今天偕新北服務處板橋區主任林子宇前往板橋廣福公園，與在地關懷協會合作發放高麗菜給在地居民。黃國昌於會前接受媒體聯訪。

談及藍白聯手提出廢監察院的修憲提案，黃國昌表示，廢除監察院是長久以來許多台灣民眾的心願，民進黨也曾高舉口號，但很失望民進黨掌權後，卻把監院用於酬庸，這段時間監察院爆發的公務車醜聞已讓全台灣人都看不下去，使得廢除監院的訴求取得新動能。

黃國昌表示，關於廢除監院的修憲提案，在國民黨立委羅智強大力奔走下，已跨過連署的法定門檻，共有31位立委連署，民眾黨團20日將正式提案成立修憲委員會，屆時成立修憲委員會後，盼民進黨團說到做到，不要打假球，別用「還要延議」、「社會沒有共識」等藉口阻撓。

黃國昌表示，成立修憲委員會後，立法院長角色是重中之重，昨天送出修憲案後，他已經向韓國瑜報告；韓國瑜則回應他，一切都按照議事規則進行，他會召集組成修憲委員會，「沒有問題」。

媒體也詢問，目前是否進一步接獲總統府18日共商國是細節，評估後是否會參加，或認為這是場鴻門宴。

黃國昌表示，他的立場就是開大門走大路，總統賴清德5月20日拋出希望坦率真誠交換意見、共商國是，他第一時間就表達支持，全程除了涉及國安機密部分外，其餘則公開直播；儘管他多次重申，民進黨仍斷章取義稱他要求全程公開直播，讓人遺憾到底是要共商國是，還是只是另一波認知作戰、抹黑在野黨。

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黃國昌表示，雖然有許多聲音，但他還是誠懇呼籲賴總統，台灣現在面對問題太多，拜託賴總統放下政治算計、坦率面對人民關切的重要議題，應該要讓全國民眾看到，3大黨的黨主席面對重要議題能好好坐下來公開坦率報告，解決民眾痛苦。

黃國昌表示，如他昨天所說，18日的程序如何進行、主題和細節，民眾黨到目前沒有接到任何進一步通知，但還是本於最大誠意、善意靜候總統府安排。（編輯：翟思嘉）1140614