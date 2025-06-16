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台南男子後堀溪戲水失蹤 搜尋1天發現遺體

2025/6/16 15:01（6/16 15:51 更新）
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台南市25歲張姓男子15日疑與友人到台南市玉井區三埔里後堀溪戲水失蹤，消防人員16日下午在報案者指示處附近發現張男，已明顯死亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月16日
台南市25歲張姓男子15日疑與友人到台南市玉井區三埔里後堀溪戲水失蹤，消防人員16日下午在報案者指示處附近發現張男，已明顯死亡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市25歲張姓男子昨天疑似與友人到後堀溪玉井區三埔里段戲水失蹤，消防人員昨天搜救未果，今天上午再度集結搜救，下午1時許在報案者指示處附近發現遺體，由警方接續處理。

台南市政府消防局昨天下午1時許獲報，指稱玉井區三埔里後堀溪有民眾疑似戲水失蹤，出動大批人員、車輛，以及救生艇、無人機等設備前往救援。

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報案人指稱，25歲張姓男子與友人到溪邊戲水，獨自跳下溪中後就失去蹤影，友人趕緊通報消防局，現場除以救生艇搜尋，並由潛水人員進行水下搜尋，同時以無人機進行空中監視，搜救工作持續至晚間仍未找到，因夜間光線不足暫時收隊，今天上午再次集結進行搜救。

台南市消防局指出，今天下午1時許發現溺者，已明顯死亡，經張男家屬確認身分後，交由警方處理。警消人員指出，近期山區氣候較不穩定，且後堀溪上游為南化水庫，民眾應避免到無救生設施水域戲水，以免發生意外。（編輯：謝雅竹）1140616

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