央行重手打炒房 六都、新竹縣市第2戶房貸成數降至6成

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）中央銀行今天舉行第2季理監事會，決議利率按兵不動，符合市場預期，但考量近期房市火熱，祭出第6波選擇性信用管制，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，且調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

去年8月新青安房貸上路，成功催出房市買氣，市場交易愈來愈火熱，價量齊揚。

央行舉行理監事會前，內政部11日特別發布新聞稿，強調如果未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，避免非自住需求購屋資金湧入房市，致使抑制房價政策力道打折扣。

內政部在央行開會之前，罕見以新聞稿的方式表態；金管會則說，已將不動產授信風險控管及法令遵循列為今年金檢重點；另外，新青安優惠政策房貸被外界指有轉租、人頭戶等疑慮，8大公股行庫已敲定日期，將於下週開會討論務實、合理機制因應。

房市火熱，政府相關部會及行庫均動起來，央行今天也出手祭出第6波選擇性信用管制。

央行對今年經濟展望看法樂觀，上修2024年經濟成長率至3.77%，預估全年消費者物價上漲率（CPI）則為2.12%。（編輯：潘羿菁）1130613

央行理監事會後完整新聞稿點這看。