房地合一稅連10紅 前5月實徵227億元創同期新高

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（中央社記者張璦台北12日電）房地市場買氣熱，財政部今天公布最新稅收統計，5月房地合一稅實徵約新台幣62億元、創歷年同月新高，年增8成6、連10紅，帶動前5月房地合一稅實徵227.3億元、續創歷年同期新高，年增約89%。

財政部今天公布5月全國賦稅收入6098億元、微幅年減1.9%，累計前5月實徵淨額1兆3263億元、年增6.9%。其中，與房地交易相關的稅目，5月、前5月的土增稅、契稅、房地合一稅均呈年成長格局。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，去年同期房市處於相對低檔，近期則受國內景氣逐步好轉，人工智慧（AI）題材帶動台股走揚，財富效果推升房市熱度；同時，新青安優惠房貸與通膨預期，催化自住剛性買盤持續進場，多重因素交互影響下，讓房市轉趨熱絡。

劉訓蓉進一步指出，4月內政部買賣類移轉棟數以及5月六都買賣移轉棟數，兩者均呈年增；4月五大銀行新承作購屋貸款，年增幅逾1倍；新青安貸款方面，去年8月上路到今年5月，累計協助5.8萬戶無自有住宅家庭購屋、核貸金額4281億元，分別年增3.1倍、4.7倍。

反映在稅收上，劉訓蓉表示，土增稅5月實徵83億元、年增33.7%，前5月實徵373億元、年增28.7%，主因大額徵起案件增加；其中，又以新北、桃園增加較多。

契稅5月實徵17.9億元、創歷年同月新高，年增37.1%；前5月實徵77.3億元、寫歷年同期新高，年增41.5%。劉訓蓉指出，其中，以高雄、新北、桃園增加較為顯著。

劉訓蓉表示，房地合一稅5月實徵62億元、創歷年同月新高，年增幅達8成6，已是連續10個月至少雙位數正成長；觀察六都徵起情形，以桃園年增1.58倍最多，高雄成長1.15倍，新北年增92.3%，台北成長85.3%，台中年增82.3%，台南成長59%。

劉訓蓉指出，前5月房地合一稅實徵227.3億元、寫歷年同期新高，年增幅88.9%；六都以桃園、台中成長逾1倍較多，雙北均年增超過9成，高雄成長逾75%，台南年增近59%。

劉訓蓉也表示，與房地交易相關的稅目，上半年年增幅較大，主因是比較基期偏低，下半年基期差異縮小後，增幅應會收斂。（編輯：翟思嘉）1130612