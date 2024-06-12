台股AI題材夯 前5月證交稅1156億元創同期新高

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（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天公布5月稅收統計，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達財報表現優異，台股AI類股沾光，交投熱絡帶動證交稅單月實徵新台幣275億元、連13紅，累計前5月實徵1156億元，創歷史同期新高。

財政部今天公布5月全國賦稅收入6098億元，微幅年減1.9%，累計前5月實徵淨額1兆3263億元，年增6.9%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，5月創歷年單月新高的稅目是營業稅、房屋稅；寫同月新高者包含綜所稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、房屋稅、契稅、印花稅、房地合一稅。

前5月創歷年同期新高的稅目，劉訓蓉指出，除總稅收與房地合一稅，還包含關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅。

象徵股市動能的證交稅，5月實徵275億元，年增73%，為連續13個月至少達雙位數增幅，帶動前5月實徵1156億元，年增78.1%。

劉訓蓉指出，5月台股持續受惠AI題材前景看好，加上輝達（NVIDIA）財報表現優異，帶動相關台股供應鏈漲勢；同時，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）偏鴿派言論，也提升市場對於降息預期的樂觀程度。

劉訓蓉表示，綜觀5月台股大盤指數屢創新高，雖月底漲多拉回，但整體市場交投熱絡，5月上市上櫃股票平均每日成交值為5328億元，年增71.9%，連續3個月突破5000億元大關，挹注證交稅表現。

此外，檢視兩大所得稅表現，營所稅方面，5月實徵2728億元，年減14.6%，累計前5月實徵2923億元，衰退13.3%；劉訓蓉指出，主因是上市櫃公司112年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少。

綜所稅5月實徵665億元，年增12.5%，前5月實徵2363億元，年增14.7%，劉訓蓉說明，主因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅、結算申報自繳稅款增加所致。

至於另一主力稅目營業稅，劉訓蓉指出，隨台灣經濟規模逐漸擴大，營業稅收持續成長，5月實徵1102億元，年增12%，前5月實徵3022億元，年增10.5%，反映升息使金融業營業稅增加、國內需求穩定，且原油、電子零組件、電腦及其附屬單元等進口稅額增加。

同時，房屋稅5月實徵556億元，年增1.7%，前5月實徵594億元，年增3.2%，劉訓蓉表示，主因開徵件數增加。（編輯：張均懋）1130612