AI商機與ETF熱銷助攻 4月證交稅年增1.1倍連12紅

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天公布4月全國賦稅收入新台幣1590億元、年增21%；其中，4月即便台股上沖下洗，日均成交量受惠AI商機延燒、ETF商品熱銷等，仍維持高檔，挹注證交稅實徵258億元、創歷年同月新高，年增1.1倍、連12紅。

財政部今天公布4月全國賦稅收入新台幣1590億元、年增21%，累計前4月實徵淨額7165億元、年增15.8%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，4月創歷年單月新高的稅目是牌照稅，而前4月創歷年同期新高的稅目，除總稅收與房地合一稅，還包含關稅、綜所稅、贈與稅、證交稅、期交稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、娛樂稅。

象徵股市動能的證交稅，4月實徵258億元，創歷年同月新高、年成長1.1倍，為連續12個月至少達雙位數增幅，帶動前4月實徵880億元、年增79.7%。

劉訓蓉指出，4月台股上下震盪近1600點，就像分析師形容的「乘坐大怒神」，背後主要是受台積電美國廠補助利多消息、美股轉強激勵，以及中東地緣政治衝突、台積電法說會下修全球半導體展望、美國通膨數據、聯準會（Fed）利率政策不確定性等因素影響。

不過，由於市場對經濟前景仍屬正向樂觀，加上人工智慧（AI）商機延燒、ETF商品熱銷，使4月股市交易量維持在高水位；劉訓蓉表示，4月上市上櫃股票平均每日成交值持續站穩5000億元大關、達5097億元，較去年同期的2896億元成長76%，挹注證交稅表現。

展望後市，劉訓蓉分析，股市基本面有來自AI商機應用、景氣回升的挹注，資金面則有Fed預期啟動降息等支撐，證交稅全年表現應會相當亮眼；然而，中國經濟成長放緩、地緣政治風險、美國大選情勢等變數仍存在，須審慎觀察。

此外，檢視兩大所得稅表現，劉訓蓉指出，營利事業所得稅4月實徵3億元、年減41.8%，主因是退稅增加；累計前4月實徵194億元、年增10.3%，主因延分期稅款入帳。

綜合所得稅4月實徵434億元、年增17.8%，劉訓蓉表示，主因盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅均成長；前4月實徵1698億元、年增15.6%，主要是利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅增加所致。

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營業稅方面，劉訓蓉指出，4月因出口回溫，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，營業稅實徵淨額較去年同月減少15億元，由負8億元降為負23億元。

營業稅前4月實徵淨額1920億元、年增9.6%，劉訓蓉說明，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定，以及電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加，但適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。（編輯：林克倫）1130510