擴大市場供給 國有房地包租全年拚釋120戶

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（中央社記者張璦台北11日電）為擴大租屋市場供給，財政部推動國有房地包租，今年首度擴及非六都。國產署官員今天表示，全年擬推4批次、約120戶，今年第2批釋出36戶、合計年租金底價逾新台幣409萬元，以台北市14戶最多，訂13日開標。

財政部國有財產署推動國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

國產署副署長王彩葉今天在例行記者會中指出，自民國112年3月辦理首批公告以來，截至113年3月，公告117戶、標脫75戶國有房地，標脫金額581萬8537元，顯示國有房地包租有其市場性。

王彩葉表示，先前標脫的75戶中，27戶完成整修，以北部居多、達16戶；另南部有4戶，中部有7戶，租金多與市價相當。

王彩葉進一步指出，4月已公告113年第2批國有房地包租標的，共5標36戶，年租金底價逾409萬元，包含台北市14戶（分為2標）、台中市12戶、高雄市5戶、台東縣5戶，將於6月13日辦理開標作業。

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以台北市標的來說，根據國產署各分署官網，座落於大安區泰順街、羅斯福路三段、四維路、復興南路一段、仁愛路等，區位相當優質，合計年租金底價近353萬元。

王彩葉表示，今年已開標的第1批次推出30戶、標脫10戶，後續第3、4批次也希望分別推出30戶，即規劃全年推4批次、一共約120戶國有房地包租，除擴大租賃住宅市場供給、滿足民眾租屋居住需求，也可增加活化利用國有房地管道。（編輯：張良知）1130611