標售未辦繼承不動產 財部：近10年標脫金額約80億

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部國產署今天公布統計，自民國103年至113年3月止，各分署標售逾期未辦繼承登記的不動產，已標脫9156宗，標脫率約25.49%，標脫金額新台幣79億6639萬餘元。

根據土地法規定，土地或建築改良物自繼承開始日起，超過1年仍未辦理繼承登記者，直轄市或縣市地政機關應依法公告3個月，並書面通知繼承人聲請登記；如果逾期仍未聲請，將列冊管理15年，期滿後仍未登記，則移請國產署公開標售，這類不動產標售前，應公告3個月。

國產署副署長王彩葉今天在例行記者會指出，公告標售所得價款會存放於國庫專戶，繼承人可依規定申請領回，但逾10年無人申請提領，就歸屬國庫。

同時，這類不動產如果經5次標售而未標出，即登記為國有；自登記完畢日起10年內，繼承人可檢附證明文件，按該土地或建物第5次標售底價及其法定應繼分，向國產署申請提領價金。

依國產署統計，自103年至113年3月止，國產署各分署已列標3萬5920宗逾期未辦繼承登記不動產，標脫9156宗，標脫率約25.49%，標脫金額79億6639萬餘元。

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王彩葉表示，因應中華郵政反映實際作業及郵政專用信箱處理須知，規定掛號函件存局期限原則為15天，國產署修正相關標售作業要點，自113年4月起公告案件，有意投標者應以掛號函件將投標應備文件，在開標日前14天、至開標日當天開啟信箱前，寄達指定郵政信箱，而非原規定的一公告即可投標。

王彩葉提醒，投標應備文件如果不是在招標公告，以及投標須知所載受理投標期間寄達指定郵政信箱（含逾期或提前寄達），均屬投標無效，有意投標者務必詳閱招標公告及投標須知，並預留郵寄所需時間，避免影響投標權益。（編輯：林克倫）1130422