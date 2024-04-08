蒸汽機車修復大師鄭萬經公祭 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）以畢生技術協助蒸汽機車修復及傳承鐵道文化的前台北機廠副廠長鄭萬經日前辭世；文化部文資司長林宏義今天出席公祭代頒贈文化部旌揚狀，表彰鄭萬經對台灣鐵道文化技術傳承的貢獻。

文化部今天發布新聞稿指出，鄭萬經於3月25日辭世，享耆壽98歲。在他50年鐵道職人生涯中，超過4/5的時光在台北機廠度過，見證機廠最輝煌時代；退休後更懷抱熱情再度回到台北機廠擔任「CK101蒸汽機車復駛計畫」總顧問，開啟台鐵蒸汽機車動態復駛首例。

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鄭萬經以畢生紮實技術能力貢獻在傳統蒸汽機車修復，並持續教導新人後進、傾力傳承修復技術，讓社會重視鐵道技術及經驗傳承，是受到民間鐵道文化界敬重的蒸汽機車修復大師。

文化部表示，在文化部啟動台北機廠轉型為國家鐵道博物館園區計畫後，鄭萬經不僅樂於分享過去工作經歷，更慷慨提供個人收藏物件，讓鐵道博物館籌備處能夠在總辦公室展區的副廠長室，以「現地展」方式展示其珍貴收藏及口述影像，並納入口述歷史出版計畫，使民眾能從他求學、工作、退休至退而不休的生命軸線，認識鐵道職人在文化及技藝傳承的熱忱。（編輯：陳仁華）1130408