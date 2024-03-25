蒸汽火車修復大師鄭萬經辭世 文化部將頒旌揚狀

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）前台北機廠副廠長鄭萬經今天清晨辭世，享耆壽98歲。鄭萬經以畢生技術貢獻傳統蒸汽火車修復，是協助鐵道文化與技藝傳承的重要推手，文化部長史哲聞訊表達哀悼。

史哲在今天文化部發布的新聞資料表示，鄭萬經向來受到鐵道文化界敬重，退休後仍多次指導台鐵、林鐵蒸汽火車的修復，是台灣鐵路文化及技藝傳承的瑰寶與活字典。文化部將頒發旌揚狀，表彰其對台灣鐵道文化技術傳承的貢獻。

根據文化部資料，鄭萬經在日本時代1927年生於苗栗，1941年畢業於苗栗第一公學校（今苗栗市建功國小）高等科，次年考入台北鐵道工場技工見習教習所第5期，1944年自台北鐵道工場技工見習教習所結業後，進入組立職（工）場鍋爐附件班，陸續參與蒸汽機車、柴電機車維修，技術基礎扎實。

鄭萬經後於材料組、工作組擔任管理職務，最後陞任為副廠長，於1992年以台北機廠副廠長退休。

退休後的鄭萬經在1997年再度回到北廠參與CK101蒸汽機車修復計畫，擔任「CK101蒸汽機車復駛計畫」總顧問，以7個月的時間，將已除役多年的CK101號蒸汽機車修復完工，開啟台鐵蒸汽機車動態復駛新的一頁，並持續教導後進傳承修復技術。

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鄭萬經50年的鐵道職人生涯中，超過4/5的時光在台北機廠度過，見證了機廠最輝煌的時代。已指定為國定古蹟的台北機廠，在文化部推動轉型為鐵道博物館園區計畫後，不論是調查研究案、口述歷史訪問或是展覽及廠慶活動，鄭萬經都熱情參與並提供協助，慷慨提供珍貴的個人收藏與口述資料。

文化部表示，國家鐵道博物館籌備處在園區總辦公室展區的副廠長室，已以現地展方式展示鄭萬經珍貴的個人收藏物件，未來也預計規劃出版口述歷史，讓民眾從求學、工作、退休至退而不休的生命軸線，認識鐵道職人在傳承文化及技藝的熱忱。（編輯：張雅淨）1130325