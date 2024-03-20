紀錄片「尋找湯德章」 訴說台灣人權律師生命故事

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）紀錄片「尋找湯德章」特映會今天在西門町真善美劇院舉辦，包括導演黃銘正與連楨惠、文化部長史哲、政治受難者及家屬等出席，史哲表示，希望民眾能多認識致力伸張人權的湯德章生命故事。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，導演黃銘正說希望藉由湯德章戲劇性的一生，引導觀眾回顧過往歷史發展，「在尋找的過程中，發現更多屬於我們自己的歷史，進一步看見當下台灣的生活，關注身分與國家認同的議題」。

史哲表示，發生於1947年的228事件，以及1949年至1992年間的白色恐怖，是台灣威權統治時期最慘痛的歷史創傷，「尋找湯德章也是尋找台灣人自己的身世」。

由人權館舉辦的紀錄片「尋找湯德章」特映，以228事件受難者湯德章為故事人物，從台南莉莉水果店老闆李文雄、記者楊淑芬、湯聰模（湯德章養子）等追尋湯德章身影事蹟的人們視角切入，由鄭有傑飾演湯德章，將現實生活與歷史人物交織融合，讓湯德章的生命故事躍然眼前。

湯德章的母親是台灣人，父親是日本警察。湯德章8歲時，父親在噍吧哖台日衝突事件中被殺害。背負傷痛記憶成長的他，踏隨父親腳步進入警界，卻在理想與現實牴觸之際毅然捨棄警職，遠赴日本取得律師資格，而後歸返台南執業，踐履人道關懷，為社會弱勢聲張正義。

湯德章曾經是「林德章」、「新居德章」、「坂井德章」，多變姓氏反映個人的身分認同，也是時代變遷底下的現實。他夾身於兩個統治政權之間，無法主宰自身命運，從未被統治階層接納為自己人。

228事件爆發後，湯德章挺身接任「二二八事件處理委員會台南市分會」治安組長，協助穩定局面，卻遭到軍隊拘捕施以酷刑，1947年3月13日遊街示眾並押赴台南民生綠園（即今湯德章紀念公園）槍決犧牲。

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史哲表示，導演黃銘正與連楨惠以5年時間仔細查考尋訪拍攝，還原湯德章豐富的生命故事，讓觀眾得以跨越時代藩籬，領受人權律師湯德章堅定的意志與生命熱情，「期待透過導演的視角，一同藉由湯德章的故事，發掘這塊土地所承載的記憶痕跡。」

文化部也推薦民眾觀賞這部紀錄片，透過影像認識湯德章的生命故事，看見他追求公平正義與人權的初心，讓台灣的歷史成為照亮未來的關鍵。（編輯：張雅淨）1130320