人權館辦政治受難者追思紀念會 盼記取歷史教訓

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）文化部國家人權博物館今天上午舉行「威權統治時期政治受難者追思紀念會」，文化部長史哲代表政府出席表示，在這裡向付出自由的前輩致敬之外，也要讓記憶跟反省的傳承，成為團結的基礎，

史哲今天出席在景美人權園區舉行的追思紀念會，他表示人權館紀念碑對於受難者回復名譽的重要性，是政府近年來推行轉型正義當中最重要的一件事情。

史哲表示，人權館的錄名紀念碑從2014年啟用至今10年，原有的7000多個名字，經過人權館研究更新已經新增至12000人，紀念碑的碑體調整工程，預計在今年4月開始動工，希望9月能完工，撫慰受難者跟家屬的心靈，也向人權的勇士致敬。

今天包括文化部政務次長王時思、人權館館長洪世芳，行政院人權及轉型正義處副處長石樸、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長陳中統、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東、台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇、台灣二二八關懷總會代表林黎彩女士及受難者前輩（家屬）超過百位出席。

根據國家人權博物館的新聞資料，政府努力推動轉型正義，已陸續通過「促進轉型正義條例」、「政治檔案條例」，隨著政治檔案降解密的逐漸增加，對於整體受難人數及受難型態的理解將愈加完整。

槍決受難者張樹旺三子張俊明在追思紀念會上分享，父親出事的時候他還在母親肚子裡，「我的母親非常偉大，一直照顧我們，盡量不要受到影響。」直到母喪後，他才發現收藏在木盒裡父親的獄中家書，藉由信裡的名詞認識白色恐怖及不義遺址，終於明白家族多年來對父親噤聲不語的緣由。

作為受難者家屬，張俊明從從字裡行間感受到父親是有理想、具世界觀的知識青年，卻在白色恐怖陰霾下含冤早逝，他期盼政府釐清歷史真相，也謝謝博物館整理這些書信，希望將來整理成書，不只是建立父親完整的生命軌跡，讓家族紀念之情有所依歸，也可以成為社會的共同記錄。

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現場由邀請響樂室內樂團，演奏「辛德勒名單」等感人樂音，響樂室內樂團由政治受難者前輩陳新吉之子陳恩欣與子媳呂姿慧共組。陳新吉生前擔任人權館志工時，兒子邊演奏他邊說故事，與年輕人分享白色恐怖經歷。紀念會後大家拿著象徵人權自由的鐵砲百合，繞行人權紀念碑，祈願受難者前輩安息。

史哲表示，大家關心的人權館增建工程已經在今年1月決標，正在辦理相關開工的準備，預計4月中舉行開工典禮，完工後的展示館、典藏大樓等等，配合更新的錄名紀念碑，希望更能完備人權博物館在研究、典藏、展示、教育功能的四大功能，還原白色恐怖的歷史真相。（編輯：李亨山）1130323