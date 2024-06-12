NBA「標誌先生」威斯特逝世 享壽86歲

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇隊今天宣布，一代傳奇威斯特在家中安詳辭世，享壽86歲。威斯特是著名的NBA「標誌先生」（Logo Man），他側身運球的模樣就是現在NBA的標誌。

雅虎運動（Yahoo Sports）報導，威斯特（Jerry West）縱橫籃壇數十年，歷經球員、球探、教練、高階主管、顧問等身分，共以球員與管理層身分拿下9座NBA總冠軍。

他也是洛杉磯湖人隊1980與2000年代拿下10座總冠軍的締造者，並曾任金州勇士顧問。

威斯特可說是NBA史上最偉大的管理部門決策者，在獲得此一稱號的多年前，則是NBA一線超級球星。

威斯特是西維吉尼亞州高中和大學籃球界的傳奇，也是1960年奧運美國男籃代表隊的共同隊長。在14年NBA球員生涯期間，威斯特每季皆入選明星賽、12度進入年度最佳陣容、5度獲選年度最佳防守陣容，這些榮耀全是在湖人隊時所創。

威斯特球員生涯9度闖進NBA總冠軍賽，但只拿下1座總冠軍，其中6次都是敗給已故傳奇中鋒羅素（Bill Russell）的波士頓塞爾蒂克隊。他所屬的湖人隊在1969年總冠軍賽經7場大戰不敵塞爾蒂克，但場均37.9分的他仍榮獲總冠軍賽最有價值球員（FMVP），至今仍是史上唯一一次敗戰球隊球員獲獎的紀錄。

威斯特退休後轉而擔任球隊操盤者，追求完美的他在這項工作贏得史無前例的成就，兩度拿下年度最佳總經理榮銜。

在任職球探與總經理期間，他協助打造湖人隊在1980年代5度摘下總冠軍的王朝，Showtime旋風一時風靡全世界；2000年離開湖人之前，他簽下一代中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）並透過選秀交易換來「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），為湖人在2000至2010年期間再添5次冠軍。

後來他曾在曼菲斯灰熊、勇士任職，2017年加入快艇擔任顧問至今。

已故球星杭德利（Rodney Clark Hundley）曾這樣形容威斯特這位西維吉尼亞州同鄉暨湖人隊友：「（他是）我看過最偉大的競爭者…他的綽號關鍵先生（Mr. Clutch）恰如其分，因為每次我們遇到那種情況，BOOM，他就投出關鍵球了。」（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1130612