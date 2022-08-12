向傳奇球星Bill Russell致敬 NBA將永久退役6號球衣[影]

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以88歲高齡辭世的比爾．羅素是聯盟首位非裔超級巨星，NBA宣布他職涯穿過的6號球衣將在全聯盟永遠退役。（美聯社）

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（中央社紐約11日綜合外電報導）美國職籃NBA為了紀念已故波士頓塞爾蒂克傳奇中鋒兼民權運動家羅素（Bill Russell），宣布他職涯穿過的6號球衣將在全聯盟永遠退役，這使得羅素成為首位獲此殊榮的球員。

羅素曾在NBA打了13個球季，生涯每場比賽平均可貢獻15.1分、22.5籃板、4.3助攻，並為塞爾蒂克贏得11座總冠軍，其中在1959年至1966年更締造8連霸的驚人紀錄。羅素上個月31日逝世，享壽88歲。

綜合法新社和路透社報導，NBA和美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association，NBPA）今天說，2022-23賽季所有球員的球衣右肩上都會有一塊紀念羅素的補丁，而每座球場都會有一個寫有6號的三葉草標誌。

NBA總裁席佛（Adam Silver）透過聲明表示：「比爾．羅素在球場上和開創性民權行動的成就無與倫比，值得用獨特且具歷史意義的方式給予榮耀。」

「讓他的6號在NBA每個隊伍永久退役，確保比爾卓越的職涯成就永遠為人們肯定。」

美國總統拜登和2011年頒授羅素總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）的前總統歐巴馬等人，都對羅素球場內外的貢獻致敬。

NBPA執行董事特馬利歐（Tamika Tremaglio）說，聯盟很榮幸支持讓羅素6號球衣退役的「重大榮譽」。

特馬利歐說：「比爾畢生在場上和場外的行動，幫助一代又一代的球員變得更好。為此，我們永遠感念在心。」

NBA任何一隊都不會再發放6號球衣給任何球員，不過目前穿6號球衣的球員可以持續使用，包括洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）和華盛頓巫師的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

NBA表示，塞爾蒂克計劃在他們的球衣上對羅素「個別進行獨特的肯定」，之後會對外公布。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110812