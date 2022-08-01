NBA傳奇11冠王羅素辭世 拜登喬丹等各界人士致哀

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（中央社波士頓31日綜合外電報導）NBA塞爾蒂克生涯共獲11座總冠軍的名人堂傳奇球星羅素今天辭世，享壽88歲。各界紛紛表達哀悼，包括美國總統拜登、前總統歐巴馬、「籃球大帝」喬丹等人聲明致意。

路透社報導，羅素（Bill Russell）曾在美國職籃NBA打了13個球季，生涯每場比賽平均可貢獻15.1分、22.5籃板、4.3助攻，並為波士頓塞爾蒂克贏得11座總冠軍，其中在1959年至1966年，更是締造8連霸的驚人紀錄。

羅素曾5度獲NBA年度最有價值球員（MVP）獎肯定，並4度拿下籃板王；生涯12度獲選參加明星賽，3次入選年度第1隊、8次入選年度第2隊、1次獲選年度防守第1隊。

羅素退役後執教，成為北美職業運動史上首位非裔總教練，助塞爾蒂克再拿2座總冠軍。他1975年以球員身分入主名人堂，2021年又以教練身分入選。

在他過世的消息傳出後，各界皆表達了哀悼之意。

●美國總統拜登（Joe Biden）

「羅素是我國史上數一數二偉大的運動員，是所有冠軍中的翹楚，是個好人、偉大的美國人，他竭盡所能為所有美國人兌現美國所做的承諾。」

●美國前總統歐巴馬（Barack Obama）

「今天，我們失去一位偉人。羅素巍然屹立，無論身為球員或為人處事，他留下的豐功偉業都讓人望塵莫及。」

「或許，羅素比其他任何人都更懂得要贏得勝利或領導他人需要付出哪些努力 。在球場上，他是籃球史上最偉大的冠軍球員；在球場外，他是民權先驅，與金恩博士（Dr. Martin Luther King, Jr.）和傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）齊名。」

●夏洛特黃蜂老闆喬丹（Michael Jordan）

「羅素是先驅，無論是身為球員、冠軍得主都是如此，他是NBA首位黑人總教練及活動人士。」

「羅素為我們後輩開闢道路，為每個在他之後進入NBA的黑人球員樹立典範。這個世界失去了一位傳奇人物。」

●洛杉磯湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）

「聽到籃球史上最偉大的贏家、傳奇人物、名人堂球星、我認識30多年的良師益友羅素過世的消息，我十分難過。」

「羅素是我的偶像，不論在場內或場外，我都很崇拜他。他在場上的成就有目共睹，傲視群雄，贏得11座NBA總冠軍。而在場外，羅素也為像我這樣的人開闢了道路。」

「羅素是率先在前線爭取社會正義、公平、平等、公民權利的運動員之一。這就是為何我如此欽佩、如此愛他。在我們交流的過程中，他總是提醒我，要做些事讓非裔社群變得更好。」

●網球前世界球后金恩夫人（Billie Jean King）

「羅素是百年難得一見的行動主義運動員，他讓周遭的人都變得更好。他的生涯有許多的第一紀錄，並為許多人開創了道路。我這一生都很欽佩他，他也對我的職業生涯產生重大的影響，他是終極領袖、終極球員、終極冠軍。」

●NBA總裁席佛（Adam Silver）

「我常稱羅素是籃球界的貝比魯斯（Babe Ruth），因為他的貢獻是跨時代的。他是終極贏家和完美隊友，他對NBA的影響將直到永遠。」

●籃球名人堂傳奇球星湯瑪斯（Isiah Thomas）

「安息吧羅素，你是我們所有人都渴望變成的人。我的好友，你的求勝精神將永存，感謝你帶有智慧的言語。」

●波士頓塞爾蒂克（Boston Celtics）

「羅素的精神留存塞爾蒂克球團每個部分，包括努力不懈追求卓越、慶祝全隊的勝利而非個人的榮耀，以及在場外致力於社會正義與公民權利。」

●美國籃球協會（USA Basketball）

「美國籃球協會為失去羅素這位籃球界的巨人、人道主義者和1956年奧運金牌成員哀悼。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110801