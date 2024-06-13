NBA傳奇威斯特締造湖人兩代王朝OK連線 勇士盛世幕後推手

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（中央社記者黎建忠台北13日電）美國職籃NBA傳奇球星、球隊管理大師威斯特今天過世，享壽86歲，他除了14年輝煌的球員生涯外，更著名的就是當球隊經理後打造出兩代湖人王朝，甚至連勇士的盛世都跟他有關。

威斯特（Jerry West）的球員生涯雖然僅拿過1座總冠軍，但他在那個中鋒滿門的年代，仍舊靠著出色的運球和中距離投籃技巧，讓他在除了菜鳥年以外的13年生涯，平均得分都在20分以上，還被冠上了「關鍵先生（Mr.Clutch）」的美名。

不過威斯特從球員生涯退役後，表現更加精彩，他開始學習並投入球隊的管理階層，1982年威斯特回到老東家洛杉磯湖人擔任總經理，儘管當時球隊已經靠著魔術強森（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）拿過總冠軍。

在威斯特操盤下，1982年先在選秀會挑到沃錫（James Worthy），靠交易找來史考特（Byron Scott）以及「K湯」的老爸湯普森（Mychal Thompson），再將湖人打造成常勝軍，在12年間9度打進總冠軍賽，5次收下冠軍獎盃，成功延長湖人王朝，並打造出風靡全球的Showtime球風。

在魔術強森退休後，湖人開始走下坡，雖然仍能打進季後賽，但總和總冠軍無緣。威斯特在1996年再展「神蹟」，送走當時的明星中鋒狄瓦茲（Vlade Divac），獨具慧眼挑中高中畢業、年僅17歲的布萊恩（Kobe Bryant），之後又在自由市場簽下歐尼爾（Shaquille O'Neal），這一裡一外組成的「OK連線」，再度幫湖人打造三連霸王朝。

2008年5月29日NBA西區冠軍賽第五戰，洛杉磯湖人隊擊敗馬刺隊後，湖人隊布萊恩（右）為威斯特（左）按摩。（美聯社）

2002年威斯特離開湖人，投入小城市球隊曼菲斯灰熊，在他來之前，灰熊只是一支23勝59敗的球隊，但靠著威斯特的神操作，以賈索（Pau Gasol）為球隊核心，交易來正確的角色球員，讓灰熊1年後戰績提升為50勝32敗，威斯特也獲選年度最佳經理。

近年來NBA颳起的金州勇士風潮，其實也跟威斯特有關，2011年他再度回到籃球圈，這次投入勇士懷抱，靠著選秀先後選進湯普森（Klay Thompson）、葛林（Draymond Green），再透過交易選來伊谷歐達拉（Andre Iguodala），幫助勇士在2015年拿到相隔40年後的總冠軍，並且打造出聯盟前所未見的小球球風，威斯特在打造球隊上，似乎總看得比別人遠。

2017年，已經快要80歲的威斯特再度投入快艇的管理階層，當時快艇同樣處於尷尬情形，雖然是季後賽常客又有「空拋之城」的稱號，但始終無緣總冠軍，這也讓威斯特下定決心，直接拆掉當時三箭客保羅（Chris Paul）、葛瑞芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）。

就在外界以為快艇要陷入黑暗重建期時，威斯特透過交易選來許多出色的角色球員，加上多枚選秀首輪籤，讓快艇戰力維持不墜，也間接讓快艇能夠打造出現在擁有雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、哈登（James Harden）的空間。（編輯：唐聲揚）1130613