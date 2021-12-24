湖人告別22年主場名 史泰博中心輝煌時代劃下句點[影]

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NBA洛杉磯湖人1999年開始以史泰博中心為主場，在與加密貨幣平台敲定冠名權合約後，此知名體育場館今年耶誕節起將更名。（圖取自facebook.com/cryptocomarena）

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）NBA洛杉磯湖人1999年開始以史泰博中心為主場，球迷在此見證這一老牌勁旅奪得數次總冠軍；然而，在與加密貨幣平台敲定冠名權合約後，此知名體育場館今年耶誕節起將更名。

史泰博中心（Staples Center）同時也是另一美國職籃NBA隊伍洛杉磯快艇、美國女子職籃（WNBA）洛杉磯火花（Sparks）、以及北美職業冰球聯盟（NHL）洛杉磯國王（Kings）的主場，如今這一堪稱湖人同義詞的場館名將走入歷史。

史泰博中心與新加坡的加密貨幣平台Crypto.com簽下20年冠名權合約，自今年耶誕節起改名為Crypto.com球場（Crypto.com Arena）。「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）引述消息人士說法報導，這項交易價碼高達7億美元。

湖人22年前將主場從大西部論壇體育館（Great Western Forum）遷至史泰博中心，自此6度拿下NBA總冠軍。湖人最近一次封王是在2020年，由於疫情緣故，當時比賽是在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）的「NBA泡泡」（NBA Bubble）園區進行。

細數史泰博中心時代精彩時刻，這一知名場館舉辦過3屆NBA明星賽，拿下最有價值球員（MVP）的分別是歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）和詹姆斯（LeBron James）。

2011年明星賽，球迷在史泰博中心見證當時效力於快艇的葛里芬（Blake Griffin），於灌籃大賽飛越一台汽車的「驚天一灌」。

「小飛俠」布萊恩2006年單場轟81分里程碑和2016年生涯告別戰奪60分華麗謝幕，都是發生在史泰博中心。

湖人今晚在史泰博中心時代最終戰的對手是聖安東尼奧馬刺，主將詹姆斯與衛斯布魯克（Russell Westbrook）雖聯手砍進66分，無奈隊友不給力，加上防線遭馬刺徹底撕裂，終場以110比138落敗。

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此外，告別主場館之名，湖人球團計劃一系列活動，除特別開場影片，他們還將發送與湖人2000年6月在史泰博中心送出首批T恤同款的紀念T恤，當年送出T恤是為了慶祝湖人拿下西區冠軍。

湖人傳奇華爾頓（Luke Walton）和培頓（Gary Payton）等人也出席半場紀念儀式，帶著先前的總冠軍獎盃現身。進場觀看最後一戰的球迷，則將獲得特殊紀念票。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101224