Kobe Bryant逝世兩週年 失事地點豎立與愛女相視雕像

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）今天是前NBA傳奇球星布萊恩、他的女兒吉安娜以及其他7人因直升機失事而喪生兩週年紀念日，一名雕塑家打造了一尊布萊恩父女的雕像，記念他們和其他死去的人。

加州雕塑家麥迪納（Dan Medina）創作了這座160磅（約73公斤）的銅像，今天清晨放置在加州卡拉巴薩斯（Calabasas）墜機地點。麥迪納強調，這只是一件臨時作品，他希望另行創作一件比較永久性的雕像，並在獲得卡拉巴薩斯市當局許可下，放置在同一地點。

目前的雕像是布萊恩（ Kobe Bryant Kobe Bryant小檔案 1978年8月23日出生

綽號：小飛俠、黑曼巴 、老大

主打位置：得分後衛

自1996年效力於NBA洛杉磯湖人隊20年，重要生涯紀錄：5次總冠軍、33643得分，NBA史上排名第4、18次入選明星賽，4次明星賽MVP、2次例行賽得分王、2008年度MVP、2次總決賽MVP、2屆奧運金牌 看更多 關閉 ）穿著整套湖人球衣，手臂摟著拿著籃球的女兒吉安娜（Gianna）。所有墜機罹難者的名字都刻在雕像的基座上。

這起造成9人罹難的墜機事件，在2021年2月最終確定是直升機駕駛失誤造成。根據美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）的調查，失事直升機的駕駛左巴揚（Ara Zobayan）在陰天飛行中可能迷失了方向。

布萊恩在2021年5月入駐美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），但屬於2020年梯次，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後入駐儀式。他的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在儀式上發表了談話。

凡妮莎說：「你做到了，你現在進入了名人堂。你是一個真正的冠軍。你不只是MVP（最有價值球員），你是空前偉大的球員。我為你感到驕傲。我會永遠永遠地愛著你，布萊恩。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110127