Kobe墜機地點吸引球迷朝聖 紀念曼巴精神

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美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）墜機身亡剛滿2年，在墜機地點的山丘上，球迷帶著畫像、身穿球衣前來追思。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月29日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）離世2年，位在洛杉磯郊區的失事地點，形同球迷追憶他過往事蹟的聖地，互道「帶著曼巴精神活下去」。

2020年1月26日布萊恩帶著女兒吉安娜（Gianna）搭直升機，行經洛杉磯北方卡拉巴薩斯（Calabasas）時飛機失事，機上9人全數罹難。

當地媒體兩天前報導，一名藝術家在失事地點放置一座臨時的小型雕塑，供球迷追思。中央社記者今天走訪位在山丘上的墜機地點，這座雕塑已經不在。當地居民說，雕像當天就已撤走。

在健身房擔任飛輪教練的維達（Joshua Vedder）住在附近，騎著他的登山車前來追思布萊恩，受訪時分享，他的登山車是紫色、金色、黑色的配色，用來提醒自己實踐布萊恩最為人所知的曼巴精神（Mamba Mentality）。

失事地點在山丘上，需經過登山步道步行2公里路程、半小時才能到達，維達說他買這台登山車，為的就是常常騎上來這裡，每年到這裡3到4次。

「保持正面的態度，為社會帶來正面的影響力。」維達分享布萊恩對他人生的影響。他說，自己與布萊恩年紀相仿，幾乎是一路看著他整個職業生涯，最感佩的是布萊恩對整個洛杉磯的影響。

維達分享他所認識的曼巴精神，正是布萊恩勤奮努力的工作精神，「不只是做自己喜歡做的事，而且是一路盡全力做到頂尖。凌晨3時別人還在睡覺，他就已經起床練球，這就是曼巴精神」。

維達說，自己每天會做24下伏地挺身，這個數字代表Kobe的背號。他在飛輪課上，也經常用曼巴精神鼓勵學員，再撐一下、超越自己。

附近居民喬瑟菲娜（Josefina）從新聞得知雕像的消息，特地前來卻發現雕像已經移除，雖然失望，但也分享第一次踏上失事地點的激動。

喬瑟菲娜說：「這個感覺到有某一種能量，好像起雞皮疙瘩的感覺。站在這裡讓我回想起對Kobe的回憶，想到他的家人，我對他充滿尊敬。」

同樣是附近居民的洛西（David Locy）分享走這一段登山步道，親臨失事現場的感覺「好像有點詭異」。

洛西說：「布萊恩是每個人心中這麼重要的代表人物，走上去看到他過世的地方，感覺滿哀傷的。」洛西分享，從小打籃球就是以Kobe為偶像，來到這裡讓他覺得很傷心。

洛西說，這個地點變得好像聖地一樣，大家都要來這裡看一眼，紀念Kobe。他紀念Kobe的方式是記住他的精神：「勤奮努力的工作精神，絕對自律，很有智慧。」（編輯：郭中翰）1110129

加州居民維達（Joshua Vedder）騎著登山車，到美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）墜機失事的地點追思，分享曼巴精神。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月29日