湖人開逾22億元大約 康乃狄克大學2連霸教頭赫爾利婉拒

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國康乃狄克大學今天發出聲明說，赫爾利（Dan Hurley）婉拒NBA湖人所開出據報總值6年7000萬美元（約新台幣22.76億元）的合約，將繼續擔任康乃狄克大學男籃隊總教練。

法新社報導，51歲的赫爾利2023年、2024年率康乃狄克大學（University of Connecticut）在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃賽完成2連霸，而洛杉磯湖人開出的條件，足以讓他擠進美國職籃NBA薪水前6高的教頭之林。

但在7日與球團高層會面後，赫爾利婉拒了湖人的提案。

在康乃狄克大學今天發布的聲明中，赫爾利表示，他將繼續留在大學籃球賽場上。

赫爾利說：「這一整段經歷讓我感到謙卑。追根究底，我對在康乃狄克建立的冠軍文化感到非常光榮。」

他說：「我們全隊在今天練球前齊聚一堂，我們現在的重點是要在今年夏天變得更好，並且凝聚全隊的向心力，繼續尋求冠軍。」

赫爾利在擔任康乃狄克大學總教練的6個球季取得141勝58負的成績；大學執教生涯執掌兵符的整體戰績是292勝163負。他去年與康乃狄克大學簽下6年3210萬美元（約新台幣10.43億元）的合約。

湖人在上個月開除漢姆（Darvin Ham）後，空出總教練職務。

漢姆連兩季率湖人打進季後賽，這兩季一共在例行賽拿下90勝74負。湖人上季打進西區冠軍賽，敗給最終奪下總冠軍的丹佛金塊，但本季在季後賽首輪就被金塊淘汰。

不過，湖人上個球季還是有些亮點，因為他們贏得首次季中錦標賽的冠軍。

湖人上次拿下NBA總冠軍是在2020年，目前希望以戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）為核心重建球隊。曾4度獲選NBA年度最有價值球員（MVP）的詹姆斯12月將滿40歲。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130611