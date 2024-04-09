更多編輯台推薦新聞：
全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震翰品酒店受創提前改建 預計解僱全員86人
首頁 / 運動

周志豪獨木難撐大局 康乃狄克奪NCAA隊史第6冠[影]

2024/4/9 12:41（4/9 12:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國康乃狄克大學8日在NCAA男子一級籃球賽完成2連霸，球員衝進場內熱烈慶祝。（圖取自twitter.com/UConnMBB）
美國康乃狄克大學8日在NCAA男子一級籃球賽完成2連霸，球員衝進場內熱烈慶祝。（圖取自twitter.com/UConnMBB）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社亞利桑那州格倫代爾8日綜合外電報導）普度明星中鋒「小姚明」周志豪今天主宰禁區，狂掃37分10籃板，但獨木難撐大局，對手康乃狄克在後衛紐敦成功組織攻勢帶領下衛冕成功，收下NCAA男籃隊史第6冠。

全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽今天進行冠軍戰，由東區頭號種子康乃狄克大學（University of Connecticut）與中西區頭號種子普度大學（Purdue University）正面交鋒。

康乃狄克尋求成為繼2006、2007年完成2連霸的佛羅里達大學（University of Florida）之後，首支成功衛冕的球隊；普度則由身高約224公分、有華人血統的周志豪（Zach Edey）領軍，力拚隊史首座NCAA一級男籃冠軍 。

這場比賽開打後，兩隊不斷拉鋸、多次戰成平手，普度在周志豪跳投得手後，一度以23比21躍居領先，但紐敦（Tristen Newton）先以跳投扳平戰局，接著送出助攻讓柯林根（Donovan Clingan）完成「3分打」，助康乃狄克領先3分。

普度靠周志豪籃下放進分數，將落後縮小到1分差距後，柯林根的跳投、紐敦的上籃讓康乃狄克連下4分拉開差距，上半場就以36比30領先普度。

下半場的比賽，康乃狄克在41比34領先之際，靠卡瑟爾（Stephon Castle）的上籃和強生（Samson Johnson）連兩次接獲紐敦傳球灌籃得手，以47比34領先達兩位數，並在史賓塞（Cam Spencer）跳投得手後，首度領先到本場比賽最多的18分。普度雖靠周志豪的強勢演出試圖追分，但最終仍讓康乃狄克以15分差距贏球。

康乃狄克以75比60獲勝，收下隊史第6冠，追上北卡羅來納大學（University of North Carolina）並列第3，僅次於加州大學洛杉磯分校（UCLA（University of California, Los Angeles）11冠、肯塔基大學（University of Kentucky）8冠。

紐敦除攻下20分是全隊最高，送出7次助攻僅比普度全隊的8次助攻少1次；卡瑟爾為康乃狄克貢獻15分；柯林根、史賓塞雙雙進帳11分。

周志豪轟下本場比賽最高的37分，還抓下全場最多的10個籃板；史密斯（Braden Smith）拿下12分，且普度全隊8次助攻都是由他送出。

康乃狄克此役攻勢順暢，全隊有18次助攻，比普度多10次，35個籃板也比普度多7個；4成84的投籃命中率優於普度4成44，2成73的三分球命中率表現也比普度的1成43好，都是獲勝的關鍵。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130409

延伸閱讀
康乃狄克菜鳥卡瑟爾砍21分 NCAA衛冕軍與普度爭冠周志豪無懼防堵繳雙十 NCAA男籃率普度大學爭冠NCAA女籃南卡封王 克拉克刷滿紀錄獨缺冠軍戒美大學女籃閃耀新星 克拉克盼以微笑感染觀眾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78