周志豪獨木難撐大局 康乃狄克奪NCAA隊史第6冠[影]

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（中央社亞利桑那州格倫代爾8日綜合外電報導）普度明星中鋒「小姚明」周志豪今天主宰禁區，狂掃37分10籃板，但獨木難撐大局，對手康乃狄克在後衛紐敦成功組織攻勢帶領下衛冕成功，收下NCAA男籃隊史第6冠。

全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽今天進行冠軍戰，由東區頭號種子康乃狄克大學（University of Connecticut）與中西區頭號種子普度大學（Purdue University）正面交鋒。

康乃狄克尋求成為繼2006、2007年完成2連霸的佛羅里達大學（University of Florida）之後，首支成功衛冕的球隊；普度則由身高約224公分、有華人血統的周志豪（Zach Edey）領軍，力拚隊史首座NCAA一級男籃冠軍 。

這場比賽開打後，兩隊不斷拉鋸、多次戰成平手，普度在周志豪跳投得手後，一度以23比21躍居領先，但紐敦（Tristen Newton）先以跳投扳平戰局，接著送出助攻讓柯林根（Donovan Clingan）完成「3分打」，助康乃狄克領先3分。

普度靠周志豪籃下放進分數，將落後縮小到1分差距後，柯林根的跳投、紐敦的上籃讓康乃狄克連下4分拉開差距，上半場就以36比30領先普度。

下半場的比賽，康乃狄克在41比34領先之際，靠卡瑟爾（Stephon Castle）的上籃和強生（Samson Johnson）連兩次接獲紐敦傳球灌籃得手，以47比34領先達兩位數，並在史賓塞（Cam Spencer）跳投得手後，首度領先到本場比賽最多的18分。普度雖靠周志豪的強勢演出試圖追分，但最終仍讓康乃狄克以15分差距贏球。

康乃狄克以75比60獲勝，收下隊史第6冠，追上北卡羅來納大學（University of North Carolina）並列第3，僅次於加州大學洛杉磯分校（UCLA（University of California, Los Angeles）11冠、肯塔基大學（University of Kentucky）8冠。

紐敦除攻下20分是全隊最高，送出7次助攻僅比普度全隊的8次助攻少1次；卡瑟爾為康乃狄克貢獻15分；柯林根、史賓塞雙雙進帳11分。

周志豪轟下本場比賽最高的37分，還抓下全場最多的10個籃板；史密斯（Braden Smith）拿下12分，且普度全隊8次助攻都是由他送出。

康乃狄克此役攻勢順暢，全隊有18次助攻，比普度多10次，35個籃板也比普度多7個；4成84的投籃命中率優於普度4成44，2成73的三分球命中率表現也比普度的1成43好，都是獲勝的關鍵。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130409