湖人新任總教練 傳屬意康乃狄克大學2連霸教頭赫爾利

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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）消息人士告訴ESPN，美國職籃NBA洛杉磯湖人隊鎖定康乃狄克大學男籃總教練赫爾利接掌兵符，並正準備鉅額長期合約，將這位締造NCAA男子一級籃賽2連霸的冠軍教練帶到NBA。

消息人士告訴ESPN，湖人已和赫爾利（Dan Hurley）初步接觸，雙方計劃在未來幾天進一步討論。消息人士說，湖人隊一開始就把赫爾利當成主要的物色對象，即使湖人也在面試其他幾位總教練候選人。

消息人士說，湖人曾面試的人選包括夏洛特黃蜂助理教練博雷格（James Borrego）、波士頓塞爾蒂克助理教練卡塞爾（Sam Cassell）和丹佛金塊助理教練艾德曼（David Adelman）等。

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湖人今年在西區季後賽首輪出局後，開除總教練漢姆（Darvin Ham）。漢姆這2年帶領湖人留下90勝74敗成績，其中包括2023年打進西區決賽。

赫爾利在擔任康乃狄克大學總教練的6個球季取得141勝58負的成績，勝率達7成09。今年他率隊擊敗普度大學（Purdue University），在NCAA男子一級籃賽完成2連霸，成為繼2006、2007年完成2連霸的佛羅里達大學（University of Florida）之後，首支在NCAA一級男籃賽成功衛冕的球隊。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1130606