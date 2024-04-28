詹姆斯、戴維斯合攻55分 湖人季後賽免遭金塊橫掃

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（中央社記者陳容琛台北28日電）靠著「雙星」詹姆斯、戴維斯聯手攻下55分，美國職籃NBA洛杉磯湖人今天以119比108力退丹佛金塊，在季後賽首輪扳回一城，避免遭到橫掃。

季後賽首輪面對挑戰衛冕的金塊，湖人已連續3戰都在下半場遭到逆轉，尤其第2戰還被莫瑞（Jamal Murray）飆進致勝一擊，不僅系列戰陷入0勝3負的絕對劣勢，還苦吞對戰金塊11連敗，堪稱最大「天敵」。

此役在主場面臨背水一戰，湖人同樣帶著領先進入下半場，然而最大的不同在於，易籃後進攻端能夠頂住壓力，即便讓金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）攻下「大三元」33分、14籃板、14助攻，但「紫金軍團」最後仍順利取勝，終於在系列戰扳回一城。

此役湖人雙星表現搶眼，詹姆斯（LeBron James）攻下30分、5籃板、4助攻，戴維斯（Anthony Davis）則狂轟「雙20」25分、23籃板，搭配芮維斯（Austin Reaves）的21分，前役全場得0分的羅素（D'Angelo Russell）今天也找回外線手感，飆進4顆三分球、挹注21分。

成為NBA季後賽史上第4名以超過39歲之姿，還能至少攻下30分的球員，詹姆斯透露，為團隊留下一線生機，「對我們來說，這是一場決勝負的比賽，同時我們也知道下一戰將是本季最重要的比賽。」

約基奇則表示，從熱愛的賽馬中學習到，最重要的並非如何開始，而是怎麼結束，「今天我們做得不夠好，原本是期望取得領先，然後掌控比賽，只是這件事沒有發生，希望接下來我們可以做好。」（編輯：張雅淨）1130428