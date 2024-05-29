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MLB正式納入黑人聯盟統計數據 吉布生成多項紀錄新保持人

2024/5/29 20:57（5/29 21:53 更新）
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圖為「黑人聯盟」博物館內展出的銅像。（圖取自facebook.com/NegroLeaguesBaseballMuseum）
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國媒體今天報導，美國職棒大聯盟（MLB）明天會將1920年至1948年「黑人聯盟」的數據正式納入MLB官方紀錄中，多項MLB紀錄也將因此改寫。

「今日美國報」（USA Today）報導，2020年給予「黑人聯盟」（Negro Leagues）「大聯盟」地位的MLB，明天會正式宣布將這個非裔美國棒球聯盟的紀錄和數據合併到MLB紀錄中。

黑人球員因種族歧視和種族隔離法被排除在大聯盟比賽之外，而自創與其平行的「黑人聯盟」在全美各地比賽，直到傑基羅賓遜（Jackie Robinson）於1947年4月15日代表布魯克林道奇（Brooklyn Dodgers）上場比賽，才終於打破種族藩籬。1920至1948年之間大約有3400名黑人球員在7個黑人聯盟比賽。

明天的宣布意味諸如入選美國棒球名人堂的知名捕手吉布生（Josh Gibson）等黑人聯盟明星，現在將與貝比魯斯（Babe Ruth）、威利梅斯（Willie Mays）、漢克阿倫（Hank Aaron）等大聯盟指標性人物同享尊榮。

吉布生於1930年至1946年整個職業生涯都為黑人聯盟效力，加入他的新數據後，大聯盟保持多年的若干紀錄將被打破。

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▲「黑人聯盟」知名捕手吉布生

生涯打擊率0.372的吉布生將會超越柯布（Ty Cobb）的0.366，使他馬上成為史上第一。自從柯布於1928年退休以來，他的這項紀錄就高懸至今。

吉布生的單季打擊率（0.466）、單季長打率（0.974）、單季上壘加長打率（OPS）等紀錄，也都將成為大聯盟史上第一。

被許多人奉為棒球史上最偉大球星的貝比魯斯保持的其中兩項紀錄也將被吉布生取代，吉布生的生涯長打率0.718 和OPS 1.177都將超越貝比魯斯，成為大聯盟史上第一。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130529

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▲傑基羅賓遜是首位登上大聯盟的非裔選手
#貝比魯斯
#美國職棒大聯盟MLB
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