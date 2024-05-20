達比修有7局0失分擒勇士 美日通算200勝達標

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（中央社亞特蘭大19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士日籍強投達比修有，今天繳出7局0失分好表現，個人已連25局無失分，率隊9比1擊敗亞特蘭大勇士，收下本季第4勝、美日通算第200勝。

美聯社報導，達比修有今天用99球投完7局，送出9次三振僅1保送，被擊出2支零星安打無失分，防禦率降到2.08。

教士總教練席爾特（Mike Shildt）說：「達比修有過去4場出賽的表現傑出，他實在太出色了。」

達比修有在日本職棒獲得93勝，今天拿下勝投，在美國職棒累積107勝，個人在美、日職棒生涯合計拿下200勝，是繼黑田博樹（美日通算203勝）、野茂英雄（美日通算201勝）後，第3位達成美日通算200勝里程碑的日本投手。

柯隆（Bartolo Colon）2015年曾有連30局無失分的紀錄，達比修有是繼2015年柯隆之後又一年紀在37歲以上還能繳出連25局以上無失分表現的投手。

瓊斯（Randy Jones）1980年5月締造連30局無失分的紀錄，是教士單季連續局數無失分的隊史紀錄。

達比修有透過翻譯說：「關於另外兩位投手，顯然我們都知道他們有多優秀。能離他們更近一些，我感到十分榮幸，這給了我前進的信心。」

勇士指定打擊（DH）歐蘇納（Marcell Ozuna）今天4打數1安打，已連續11場比賽有安打的他說：「（達比修有）今天每一球都能投到他想要的位置，而我們無法掌握，他真的表現得很好。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1130520