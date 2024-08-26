賈吉雙響砲率洋基取勝 MLB第5位至少3季50轟[影]

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基「法官」賈吉今天在主場擊出本季第50與51支全壘打，率隊以10比3擊敗來訪的科羅拉多洛磯，也讓他成為MLB第5位至少3季50轟的選手。

綜合路透社與美聯社報導，MLB史上至少3季50轟的成員包括名人堂的貝比魯斯（Babe Ruth），還有麥奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）、羅德里格斯（Alex Rodriguez）。前3人分別有4個賽季打出50支全壘打，羅德里格斯則有3個，其中包括2007年效力洋基時的54轟。

賈吉（Aaron Judge）的第50轟出現在比賽第1局，他大棒一揮拿下2分打點；第7局時又將投手的第1球打上右外野看台，單場雙響砲，本季全壘打數來到51支。

這是賈吉本賽季第5場的單場多轟，也是他職業生涯中的39場。

這位洋基隊長目前以51轟領先全聯盟，國家聯盟的大谷翔平還差他10支。賈吉在過去6場比賽中打出7支全壘打；過去13場打出10支；過去102場比賽打出47支。他目前正以單季63轟的速度前進。

貝比魯斯在1927年敲出60支全壘打，他創下的這項美國聯盟紀錄直至1961年才為洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）的61支所破；賈吉在2022年打出62支全壘打，則打破了馬瑞斯的單季美聯紀錄。

賈吉在本月中時，已經成為史上最快達成300轟的大聯盟球員，他總計只用了955場、3431個打數。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130826