本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB
首頁 / 運動

MLB紅人一壘手沃托退休 告別17年大聯盟生涯

2024/8/22 12:00（8/22 12:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
MLB前辛辛那提紅人球員沃托（Joey Votto）21日宣布退休。（圖取自x.com/mlb）
MLB前辛辛那提紅人球員沃托（Joey Votto）21日宣布退休。（圖取自x.com/mlb）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社多倫多21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB前國家聯盟（NL）最有價值球員（MVP）、6度入選明星賽的沃托（Joey Votto）今天在社群媒體發布影片宣布退休，結束17年的大聯盟生涯。

美聯社報導，出生於加拿大多倫多的沃托3月與家鄉球隊簽訂小聯盟合約，因為踝傷長期缺陣後，他一直在3A球隊水牛城野牛（Buffalo）打球。他出賽15場，42打數有6支安打，包括1支全壘打和4分打點，三振22次。

這位40歲的一壘手去年秋天結束與辛辛那提紅人2.515億美元的12年合約後，成為自由球員。他在大聯盟17個賽季，只效力過紅人一支球隊。

沃托是2010年國聯MVP和2011年金手套獎得主，生涯2056場比賽打擊率2成94，敲出356支全壘打和1144分打點。

受到肩傷所擾，沃托2023年只出賽65場。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130822

延伸閱讀
大谷翔平第39轟出爐 柯蕭領軍道奇2比1勝紅雀[影]MLB擬規定先發投手須投滿6局 恐改變比賽樣貌洋基賈吉3分彈 創MLB最快300轟紀錄棒球重返奧運 大谷翔平哈波等球星希望參賽2026世界棒球經典賽分組出爐 台灣隊須從資格賽打起
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：