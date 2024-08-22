MLB紅人一壘手沃托退休 告別17年大聯盟生涯
2024/8/22 12:00（8/22 12:09 更新）
（中央社多倫多21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB前國家聯盟（NL）最有價值球員（MVP）、6度入選明星賽的沃托（Joey Votto）今天在社群媒體發布影片宣布退休，結束17年的大聯盟生涯。
美聯社報導，出生於加拿大多倫多的沃托3月與家鄉球隊簽訂小聯盟合約，因為踝傷長期缺陣後，他一直在3A球隊水牛城野牛（Buffalo）打球。他出賽15場，42打數有6支安打，包括1支全壘打和4分打點，三振22次。
這位40歲的一壘手去年秋天結束與辛辛那提紅人2.515億美元的12年合約後，成為自由球員。他在大聯盟17個賽季，只效力過紅人一支球隊。
沃托是2010年國聯MVP和2011年金手套獎得主，生涯2056場比賽打擊率2成94，敲出356支全壘打和1144分打點。
受到肩傷所擾，沃托2023年只出賽65場。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130822
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