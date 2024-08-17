MLB擬規定先發投手須投滿6局 恐改變比賽樣貌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）美國媒體報導，美國職棒大聯盟（MLB）高層正在研擬一項新規定，要求先發投手必須投滿6局才能退場。球界人士認為，一旦實施可能改變比賽的樣貌。

大聯盟從2023年球季開始，開始一系列的改革，包括引進投球計時器（俗稱投球時鐘）、禁止極端布陣、加大壘包尺寸、限制牽制次數等，堪稱棒球史上規模最大的變革。

上述改革確實達到「時間縮短、增加場上的動態」目標，大聯盟平均每場比賽時間，從2022年的超過3小時，縮短為2小時40分。

美國運動媒體ESPN報導，大聯盟高層為了提高先發投手的投球局數、降低受傷風險，改變目前比賽三振偏高的狀況，有意實施「先發投手強制投滿6局」。

這項規定要求每場比賽的先發投手必須投滿6局，除非以下狀況才能提前換投手，包括用球數超過100球、投手責失4分以上，或是受傷。若因受傷提前換投，投手必須進入傷兵名單。

這項規定目前仍在討論階段。大聯盟前述變革，如投球時鐘，都在小聯盟實驗幾年之後，再拿到大聯盟實施。

除了先發投手規定投滿6局，僅在特定情況下才能換人，已在獨立聯盟試驗的「雙勾指定打擊」（double-hook DH）也是未來可能引進的選項。「雙勾指定打擊」制度將DH與先發投手掛勾，當球隊換下先發投手，在打線上的指定打擊同時要換人。

這項考慮中的新制，正好與現今大聯盟的投手訓練的潮流相反。近幾年大聯盟投手狂飆球速，競相投出威力更強、轉速更快的球路，與往日拉長投球局數、有效解決打者、續航力掛帥理念相反。

在現今潮流下，大聯盟先發投手的平均投球局數為5.25局，小聯盟3A更僅有4.3局，明星投手受傷開刀的消息時有所聞。

ESPN引述大聯盟高層說：「我們有意增加場上動態，恢復先發投手的地位，減少投手受傷的機會。解決這些問題有很多選項。」

小熊投手教練哈托維（Tommy Hottovy）指出，一旦實施6局規定，投手必須加強武器庫的各式球種，才能在6局之內面對對方打線3次。

支持6局規定的一方認為，這個政策可以改變現況。現在大聯盟投手的發展，傾向加強球速和壓制力，而非把局數投長。支持者希望這樣的改變，可讓先發投手著重續航力，降低受傷比例，也讓打擊者有更好的打擊機會。

小熊總經理霍金斯（Carter Hawkins）認為，規定如果實施，將出現「不同的球路搭配、不同的打擊策略、不同的比賽樣貌」，投球效率不高、花很多球才能解決打者的投手可能難以生存。（編輯：高照芬）1130817