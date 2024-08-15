洋基賈吉3分彈 創MLB最快300轟紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟紐約洋基今天10比2擊敗芝加哥白襪，洋基隊長「法官」賈吉8局時擊出3分砲，一棒成為史上最快達成300轟的球員，總計只用955場、3431個打數。

路透社報導，賈吉（Aaron Judge）在客場對上芝加哥白襪隊的比賽中，第8局打出3分全壘打。這是他第955場的例行賽，而前一天剛好是賈吉大聯盟首秀的8週年。

賈吉這一擊超越名人堂成員、前紐約大都會隊的凱納（Ralph Kiner），凱納的第300支全壘打是出現在他的第1087場出賽；同時賈吉300轟所用3431個打數，也打破貝比魯斯（Babe Ruth）3831個打數紀錄。

本季以43支全壘打領先全大聯盟的賈吉，如今是史上第162位300轟俱樂部成員，也是第17位在洋基隊效力期間達成此一殊榮的球員，賈吉的生涯全壘打數在現役球員中目前排名第13。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

打完前7局以4比2領先的洋基8局上開啟一輪猛攻，先靠3支安打攻下2分後，白襪在二壘有人的情況下故意保送蘇鐸（Juan Soto），不料投手庫爾（Chad Kuhl）在3壞球之後被賈吉一棒轟出左外野牛棚後方，賈吉的300轟最速紀錄就此達成。

白襪挨賈吉3分彈後換投，由威爾森（Steven Wilson）接替庫爾，卻又被下一棒的威爾斯（Austin Wells）背靠背敲出陽春彈，洋基8局上一口氣灌進6分。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130815